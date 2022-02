TREMONTI: riprogrammato il tour europeo, in concerto il 6 Luglio a Milano

Dopo aver annunciato il posticipo del tour europeo di TREMONTI, dunque anche del concerto italiano previsto per il 03 febbraio 2022 all’Alcatraz di Milano, siamo lieti di comunicare che l’intero tour è stato ufficialmente riprogrammato con nuove date.

TREMONTI + special guest

06 Luglio 2022 – Milano, Alcatraz

Apertura cancelli: ore 19:00

Inizio concerti: ore 20:00



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/tremonti2022

Prezzo del biglietto in prevendita: € 30,00 + d.p.

Prezzo del biglietto la sera dello show: € 35,00

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data.

La dichiarazione della band: “Amici, siamo lieti di annunciare le date riprogrammate del nostro tour, con l’aggiunta anche di nuovi concerti. Abbiamo fatto il nostro meglio per riprogrammare tutto ma sfortunatamente non ci siamo riusciti al 100%. Se avete un biglietto per uno show cancellato, i rimborsi saranno disponibili presso la biglietteria in cui avete effettuato l’acquisto. Non vediamo l’ora di vedervi, ragazzi!”