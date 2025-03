Tornano i DANKO JONES in concerto sabato 6 dicembre 2025 a Milano

Tornano in Italia i DANKO JONES, apprezzata hard rock band canadese formatasi a Toronto nel 1996. Il gruppo suonerà al Legend Club Milano sabato 6 dicembre 2025.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4hifSIV

Voce, chitarra, batteria e basso: gli elementi base di tutto ciò che è rock e che è perfettamente rappresentato da ciò che sono i DANKO JONES, una delle realtà hard’n’heavy di maggior successo del Canada. La band può vantare una costante presenza radiofonica nei principali Paesi rock in tutto il mondo e la fan base più devota che una band possa mai desiderare, che li segue sia ai festival, sia nei loro tipici show nei club affollati.

DANKO JONES riescono a unire non solo i rocker ma anche gli amanti della musica di generi che vanno ben oltre l’hard rock e il punk, con un catalogo composto da undici album in studio, di cui gli ultimi nove entrati nella classifica ufficiale degli album tedesca e svizzera. Dopo aver firmato il contratto discografico con Perception, una divisione della Reigning Phoenix Music, una delle etichette rock in più rapida crescita al mondo, la dodicesima release dei DANKO JONES è stata appena completata sotto gli occhi attenti del produttore Eric Ratz (Billy Talent, Big Sugar, Cancer Bats ecc.). L’uscita è prevista per l’autunno del 2025. Sin da ora è disponibile il nuovo singolo “What You Need”.

DANKO dichiara: “Siamo emozionati di essere su PERCEPTION. Stiamo contando i giorni al momento in cui tutti potranno ascoltare il nostro 12° album, e non vediamo l’ora di iniziare a suonare i nuovi brani dal vivo. Nel frattempo, godetevi il primo singolo: “What You Need”!“

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4hifSIV