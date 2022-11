Il ritorno dopo 22 anni: i PANTERA in concerto il 2 Luglio 2023 a Bologna

PANTERA saranno in Italia per un’unica data che si terrà all’Arena Parco Nord di Bologna domenica 2 luglio 2023.

La leggendaria formazione americana ritornerà quindi nel nostro Paese, un’occasione irripetibile sia per riascoltare canzoni che hanno fatto la storia del metal e ispirato milioni di fan, sia per rendere omaggio alla memoria di Dimebag Darrell e Vinnie Paul.

Verrà ripercorsa la carriera di una delle band più influenti della musica pesante, che negli anni Novanta è diventata un punto di riferimento della scena grazie ad album come “Cowboys From Hell”, “Vulgar Display Of Power” e “Far Beyond Driven”.

PANTERA saranno a Bologna per l’unica data italiana domenica 2 luglio 2023: la band sarà headliner di THE RETURN OF THE GODS, festival di puro heavy metal che, dopo Milano, farà tappa anche all’Arena Parco Nord con una ricchissima line-up che sarà annunciata prossimamente.

PANTERA

Domenica 2 luglio 2023 – BOLOGNA

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/pantera2023

Prevendite dalle ore 10.00 del 1° dicembre



The Return Of The Gods

Bologna, Arena Parco Nord – Via Stalingrado 81, 40127 BO

Apertura porte ore 12:00

Inizio concerti ore 13:30