TONY HADLEY: quest’estate 10 concerti in Italia con 3 diverse produzioni live

Si è chiuso sabato 9 maggio, con grande successo e con il consueto affetto del pubblico italiano, il tour primaverile di Tony Hadley. Sulla scia dell’ottima accoglienza delle prime date del tour primaverile, l’artista annuncia ora il tour estivo, che lo vedrà protagonista sui palchi italiani e internazionali con tre diverse produzioni live: “An Englishman in Italy”, i concerti rock con la sua inseparabile Fabulous TH Band, lo speciale progetto “Tony Hadley Live in Symphony” con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, e le date con l’Orchestra Jazz Siciliana, diretta da Domenico Riina.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3QSRmGV

O su > https://linktr.ee/tonyhadleytour

Oltre quarantacinque anni di carriera, un percorso internazionale segnato da canzoni entrate nell’immaginario collettivo e da un legame speciale con il pubblico italiano, Tony Hadley continua a confermarsi tra le voci più autorevoli e amate del panorama pop mondiale.

Con “An Englishman in Italy”, accompagnato dalla sua inseparabile Fabulous TH Band, Tony Hadley proporrà dal vivo nuovi brani, affiancandoli ai grandi successi che hanno segnato la sua storia artistica. In scaletta troveranno spazio le canzoni che lo hanno portato ai vertici delle classifiche mondiali con la sua ex band, gli Spandau Ballet, tra cui “Through the Barricades”, “True” e “Gold”, accanto ai brani della sua carriera solista e ad alcune reinterpretazioni che da anni caratterizzano i suoi live. Come in ogni tour, Tony sarà affiancato da una formazione di musicisti straordinari con cui ha instaurato nel tempo un forte legame umano e una vera simbiosi sul palco.

Con il progetto “Tony Hadley Live in Symphony”, realizzato in coproduzione con l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, la voce di Tony Hadley incontra la dimensione sinfonica dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, diretta da Sandor Gyudi, per uno speciale appuntamento nell’ambito del Festival Internazionale di Mezza Estate, in cui il suo repertorio sarà riletto attraverso nuovi arrangiamenti orchestrali.

Le date con l’Orchestra Jazz Siciliana, diretta da Domenico Riina, porteranno invece Tony Hadley in una dimensione sonora legata alla forza e all’eleganza di una brass orchestra. L’organico dell’Orchestra Jazz Siciliana è composto da 5 sax, 4 tromboni, 4 trombe e sezione ritmica.

Queste le date annunciate:

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3QSRmGV

O su > https://linktr.ee/tonyhadleytour

“AN ENGLISHMAN IN ITALY” con la Fabulous TH Band

24 giugno – Napoli, Teatro Mercadante – Campania Teatro Festival

26 giugno – Monforte d’Alba (CN), Auditorium Horszowski

6 luglio – Montecatini Terme (PT), Piazzale Tettuccio

14 luglio – Marghera (VE), Piazza Mercato – Veneto Jazz

15 luglio – Cervia, Piazza Garibaldi

17 luglio – Mola di Bari (BA), Arena Castello – AgìMus Festival

12 agosto – Portorose, Auditorium di Portorose

“TONY HADLEY LIVE IN SYMPHONY” con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese diretta da Sandor Gyudi

18 agosto – Tagliacozzo (AQ), Chiostro S. Francesco, Festival Internazionale di Mezza Estate

“TONY HADLEY & ORCHESTRA JAZZ SICILIANA” diretta da Domenico Riina

10 luglio – Palermo, Teatro di Verdura

11 luglio – Selinunte, Parco Archeologico

La relazione tra Hadley e l’Italia, intensa e duratura, si rinnova con questa serie di concerti. Il pubblico italiano lo ha accolto con entusiasmo negli anni, e l’artista ha più volte ricambiato attraverso collaborazioni significative, come quelle con Caparezza in “Goodbye Malinconia” e con Nina Zilli in “Fairytale of New York”.