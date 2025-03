TILL LINDEMANN: il cantante dei Rammstein in concerto il 12 dicembre a Milano

TILL LINDEMANN annuncia un’altra data in Italia nel 2025. L’artista tedesco si esibirà all’Alcatraz di Milano venerdì 12 dicembre per l’unico appuntamento nazionale del Meine Welt Tour.

In apertura di serata saliranno sul palco Aesthetic Perfection.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3F1iwoR



L’ingresso al concerto sarà vietato ai minori di 18 anni.



Dopo lo show estivo che terrà a Lucca Summer Festival domenica 6 luglio, TILL LINDEMANN tornerà nel nostro Paese anche in autunno, per un evento che già da ora si annuncia da non perdere.

TILL LINDEMANN offrirà a tutti gli appassionati un’esperienza live completamente nuova con il Meine Welt Tour. L’artista, dopo lo straordinario successo del precedente tour europeo solista del 2023, sorprenderà ancora una volta i fan con uno stage ridisegnato e uno spettacolo imperdibile. L’arte del frontman dei Rammstein è radicale, intransigente e unica, e milioni di fan in tutto il mondo lo celebrano proprio per questo. Non è un caso che il titolo del prossimo tour sia “Meine Welt” (“Il mio mondo”). Benvenuti nell’universo di Till Lindemann.

TILL LINDEMANN – Meine Welt Tour 2025

+ Aesthetic Perfection

venerdì 12 dicembre 2025 – Milano, Alcatraz

Ingresso vietato ai minori di 18 anni

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3F1iwoR