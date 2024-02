The OFFSPRING: unica data italiana il 21 agosto a Bassano del Grappa (Vicenza)

Dopo lo straordinario sold out alla prima edizione italiana dello Slam Dunk Festival, The Offspring tornano in concerto in Italia! La punk rock band californiana sarà headliner il 21 agosto 2024 all’AMA Music Festival di Villa Cà Cornaro – Bassano Del Grappa (VI), per quella che sarà la loro unica data italiana.

La band (Dexter Holland – voce, Noodles – chitarra, Todd Morse – basso, Brandon Pertzborn – batteria e Jonah Nimoy – polistrumentista) ha appena terminato il tour americano più acclamato dalla critica di sempre, al termine del quale Dexter Holland ha dichiarato: “Abbiamo suonato alcuni degli spettacoli più grandi e migliori di tutta la nostra carriera”. E con oltre tre decenni di tournée mondiali alle spalle, questo è davvero tutto dire. Le venticinque date negli Stati Uniti hanno fatto seguito ai recenti tour sold-out in Australia, Canada, Europa e Regno Unito, nonché ad alcune date dei più grandi festival in tutta l’Unione Europea.

Nell’aprile del 2021, The Offspring hanno pubblicato il loro decimo album in studio “Let The Bad Times Roll”. Il disco è stato ultimato e pubblicato nel bel mezzo della pandemia mondiale. Il titolo dell’album, che tre anni fa sembrava così appropriato per il momento, si è rivelato tutto il contrario: da allora la storia degli Offspring è stata esattamente l’opposto, sono stati solo bei momenti.

Questa è una band chiaramente determinata a massimizzare il proprio potenziale di intrattenimento dal vivo. Il loro pubblico attuale è più multigenerazionale che mai e i loro show sono un concentrato di gag e setlist composte da hit senza tempo che suonano più fresche che mai. Insomma, un concerto dei The Offspring è davvero uno spettacolo che vale la pena vedere e vivere.

AMA Music Festival 2024

Villa Cà Cornaro

Bassano Del Grappa (VI)

Mercoledì 21 Agosto – The OFFSPRING

THE OFFSPRING

The Offspring si formano per la prima volta a Garden Grove in California nel 1984. Dopo aver pubblicato un paio di dischi autofinanziati, la band firma per l’etichetta indipendente Epitaph Records e pubblica l’album “Ignition” (1992). Due anni più tardi esce “Smash” (1994) che conteneva il primo grande successo della band “Come Out and Play”. “Smash” ha venduto più di 11 milioni di copie e mantiene ancora il suo status di uno dei dischi indipendenti più venduti di sempre. Nel 1996 la band firma un contratto con la Columbia Records. Da lì in poi, gli Offspring pubblicano numerosi album certificati oro, platino e multiplatino – “Ixnay On The Hombre” (1997), “Americana” (1998), “Conspiracy Of One” (2000), “Splinter” (2003), “Rise And Fall, Rage And Grace” (2008), “Let The Bad Times Roll” (2021) – contenenti pilastri radiofonici senza tempo come “ The Kids Aren’t Alright”, “You’re Gonna Go Far Kid”, “Self Esteem”, “Pretty Fly (For A White Guy)” e “Why Don’t You Get A Job”.

