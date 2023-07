THE MURDER CAPITAL: a novembre in concerto a Roma, Milano e Bologna

All Things Live Italy presenta The Murder Capital. L’acclamata band post-punk irlandese, dopo il successo al Fake Fest (lo scorso 13 luglio a Bellaria Igea Marina, Rimini) aggiunge una nuova data italiana in occasione del The Clown’s Reflection Tour, il 3 novembre al Locomotiv Club di Bologna, oltre alle due precedentemente annunciate il 2 novembre al Circolo Magnolia di Milano e il 4 novembre al Largo Venue di Roma.



I The Murder Capital nascono nel 2018 dall’incontro tra James McGovern (voce), Damien Tuit (chitarra), Cathal Roper (chitarra/tastiere), Gabriel Paschal Blake (basso) e Diarmuid Brennan (batteria) a Dublino. Nel 2019 pubblicano l’album d’esordio When I Have Fears che è stato incluso nelle classifiche di fine anno di diverse testate internazionali tra cui il The Guardian che l’ha definito “an outstanding debut from a great new band who play it like they mean it“. Nel 2022 si sono esibiti su palchi importanti come quelli del Primavera Sound, VYV Festival e Solidays, hanno aperto i Pearl Jam al British Summer Time ed un tour sold-out in Europa e Inghilterra.

Il 20 gennaio 2023 è uscito il secondo album Gigi’s Recovery, 12 tracce che hanno spinto la band verso nuove sonorità sempre più coraggiose e distanti dal lavoro precedente, gli elementi elettronici sono molto più presenti, insieme alle influenze industrial.

2.11.23 – Circolo Magnolia, Milano

https://dice.fm/event/646df16b8ba4f20001aac518

3.11.23 – Locomotiv Club, Bologna

https://link.dice.fm/D25736eaeca3

4.11.23 – Largo Venue, Roma

https://link.dice.fm/j325aba52fea