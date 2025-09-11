Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

THE LAST DINNER PARTY in concerto il 13 Febbraio 2026 a Milano con il nuovo album “From The Pyre”

Published

The Last Dinner Party, foto di Laura Marie Cieplik
The Last Dinner Party, foto di Laura Marie Cieplik

Dopo aver conquistato il pubblico e la critica internazionale con l’album d’esordio “Prelude to Ecstasy”, entrato direttamente al numero uno della UK Albums Chart e nominato al Mercury Prize 2024, e dopo aver vinto premi prestigiosi come il BBC Sound of 2024, il BRITs Rising Star Award e il titolo di Best New Artist ai BRIT Awards 2025, le The Last Dinner Party tornano con il nuovo, attesissimo lavoro: “From The Pyre”, in uscita il 17 ottobre 2025.

VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2026 MILANO – FABRIQUE
Via Gaudenzio Fantoli, 9

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4noZKZk

Registrato a Londra nella primavera 2025 con il produttore Markus Dravs (già al lavoro con Arcade Fire, Florence + The Machine, Coldplay), “From The Pyre” rappresenta una vera e propria metamorfosi per The Last Dinner Party.

Un disco che si addentra in territori più oscuri e viscerali, crudi e magnetici, senza rinunciare all’intensità melodica che le ha rese celebri.

Qui la band costruisce un immaginario epico e teatrale: un viaggio tra distruzione e rinascita, passione e luce, popolato da figure archetipiche e visionarie – cowboy e santi, fucili e falci, mari in tempesta, incendi e icone immortali. Ogni canzone diventa un racconto allegorico, capace di trasformare emozioni personali e quotidiane in un mito collettivo, con una forza narrativa che unisce intimità e grandiosità.

Il singolo di lancio, “This is The Killer Speaking”, presentato in anteprima segreta durante un festival a Praga sotto il nome fittizio Yeehaw Interlude, ha immediatamente acceso la curiosità dei fan: nel giro di poche ore forum e social erano già invasi da trascrizioni dei testi, supposizioni e teorie, a dimostrazione della straordinaria attesa che accompagna questa nuova era della band e della forza di una community sempre più globale e appassionata.

Con “From The Pyre”, le The Last Dinner Party confermano di non essere soltanto la nuova rivelazione della musica britannica, ma un fenomeno culturale capace di fondere sperimentazione, teatralità e autenticità. Un appuntamento imperdibile per vivere dal vivo l’energia di una band che, in soli due anni, è passata dai piccoli club londinesi alla consacrazione mondiale.

THE LAST DINNER PARTY

VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2026 MILANO – FABRIQUE
Via Gaudenzio Fantoli, 9

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4noZKZk

In this article:,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Truck Festival 2025 dal 24 al 27 Luglio presso Hill Farm -Oxfordshire Truck Festival 2025 dal 24 al 27 Luglio presso Hill Farm -Oxfordshire

Festival

Truck Festival 2025: indie britannico, post-punk e notti elettroniche nella campagna inglese

Truck Festival 2025 porta indie UK, post-punk e drum & bass nella campagna inglese. Scopri lineup, biglietti, glamping e trasporti.

14/05/2025
Pinkpop 2025 Pinkpop 2025

Festival

Pinkpop 2025: Justin Timberlake, Muse e Olivia Rodrigo guidano la line-up del festival più longevo d’Europa

Road to Pinkpop 2025, il festival di Landgraaf compie 50 anni!

12/05/2025
Migliori Album 2024 Migliori Album 2024

Musica

I migliori album del 2024 secondo la redazione di RockOn.it

Come ogni Natale, arriva la classifica dei cinque album dell'anno secondo la redazione di RockOn. Spoiler: si, ci sono piaciuti proprio quelli lì.

25/12/2024
Last Dinner Party in concerto alla Uber Eats Music Hall di Berlino Last Dinner Party in concerto alla Uber Eats Music Hall di Berlino

Reportage Live

LAST DINNER PARTY + Katy J Pearson + Luvcat: le foto del concerto all’Uber Eats Music Hall di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo Il concerto di The Last Dinner Party all’Uber Eats Music Hall di Berlino è stato un evento di pura...

13/11/2024