THE LAST DINNER PARTY in concerto il 13 Febbraio 2026 a Milano con il nuovo album “From The Pyre”

Dopo aver conquistato il pubblico e la critica internazionale con l’album d’esordio “Prelude to Ecstasy”, entrato direttamente al numero uno della UK Albums Chart e nominato al Mercury Prize 2024, e dopo aver vinto premi prestigiosi come il BBC Sound of 2024, il BRITs Rising Star Award e il titolo di Best New Artist ai BRIT Awards 2025, le The Last Dinner Party tornano con il nuovo, attesissimo lavoro: “From The Pyre”, in uscita il 17 ottobre 2025.

VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2026 MILANO – FABRIQUE

Via Gaudenzio Fantoli, 9

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4noZKZk

Registrato a Londra nella primavera 2025 con il produttore Markus Dravs (già al lavoro con Arcade Fire, Florence + The Machine, Coldplay), “From The Pyre” rappresenta una vera e propria metamorfosi per The Last Dinner Party.

Un disco che si addentra in territori più oscuri e viscerali, crudi e magnetici, senza rinunciare all’intensità melodica che le ha rese celebri.

Qui la band costruisce un immaginario epico e teatrale: un viaggio tra distruzione e rinascita, passione e luce, popolato da figure archetipiche e visionarie – cowboy e santi, fucili e falci, mari in tempesta, incendi e icone immortali. Ogni canzone diventa un racconto allegorico, capace di trasformare emozioni personali e quotidiane in un mito collettivo, con una forza narrativa che unisce intimità e grandiosità.

Il singolo di lancio, “This is The Killer Speaking”, presentato in anteprima segreta durante un festival a Praga sotto il nome fittizio Yeehaw Interlude, ha immediatamente acceso la curiosità dei fan: nel giro di poche ore forum e social erano già invasi da trascrizioni dei testi, supposizioni e teorie, a dimostrazione della straordinaria attesa che accompagna questa nuova era della band e della forza di una community sempre più globale e appassionata.

Con “From The Pyre”, le The Last Dinner Party confermano di non essere soltanto la nuova rivelazione della musica britannica, ma un fenomeno culturale capace di fondere sperimentazione, teatralità e autenticità. Un appuntamento imperdibile per vivere dal vivo l’energia di una band che, in soli due anni, è passata dai piccoli club londinesi alla consacrazione mondiale.

THE LAST DINNER PARTY

