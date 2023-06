“The Eras Tour”: TAYLOR SWIFT in concerto sabato 13 Luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano

Taylor Swift ha annunciato oggi ulteriori date per il suo “Taylor Swift | The Eras Tour“: il tour europeo inizierà il 9 maggio 2024 a Parigi e si concluderà il 17 agosto 2024 a Londra.

All’interno del tour ci sarà anche una attesissima data italiana prevista per sabato 13 Luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano.

TAYLOR SWIFT – Milano

Sabato 13 Luglio 2024 – Milano – Stadio San Siro

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/46qvea6

Per i fan che vogliono assicurarsi i biglietti per assistere agli spettacoli, ci sarà la possibilità di registrarsi a “Taylor Swift | I biglietti The Eras Tour” prima della messa in vendita.

La registrazione è già aperta. I fan possono registrarsi sulla pagina ufficiale di registrazione dei biglietti di ogni città QUI fino a giovedì 22 giugno alle 23:59 (ora locale) nel Regno Unito e venerdì 23 giugno alle 23:59 (ora locale) in Irlanda e in Europa.

I fan registrati riceveranno un codice univoco e avranno la possibilità di accedere per primi all’acquisto dei biglietti in ogni città nelle date e negli orari di vendita specificati ed elencati di seguito. I fan che desiderano avere l’opportunità di accedere alla vendita dei biglietti in più città devono registrarsi una volta per ciascuna città in cui desiderano partecipare.

Se verrai selezionato per ricevere il link di acquisto, la vendita dei biglietti per Milano inizierà il 13 luglio 2023 alle ore 12. La registrazione non garantisce l’accesso alla vendita o ai biglietti.