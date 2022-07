STING + Joe Sumner: ad ottobre torna in concerto a Milano

Annunciato il ritorno in Italia di Sting che, con il suo tour europeo My Songs, si esibirà in concerto a Milano, portando a Milano i racconti e le canzoni di una carriera unica nel suo genere con “My Songs“.

STING + Joe Sumner Sting

martedì 25 Ottobre – MILANO

Mediolanum Forum – Assago (Milano)

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/sting2022



Prevendita MyLiveNation dalle ore 11:00 di giovedì 7 luglio

Vendita generale dalle ore 12:00 di venerdì 8 luglio

My Songs sarà uno spettacolo esuberante e dinamico con tutte le canzoni più conosciute e amate dell’artista, scritte durante la sua intera carriera e grazie alle quali ha vinto 17 Grammy Award con i Police e come artista solista.

My Songs è un viaggio nella musica attraverso hit come Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne, e Demolition Man, che è stato descritto come “una gemma rara” dal Telegraph e che ha visto Sting essere elogiato dal Guardian come un artista “praticamente senza eguali e con un’alchimia pop sublime”.

I fan possono aspettarsi di ascoltare anche le attese ‘Englishman In New York,’ ‘Every Breath You Take,’ ‘Roxanne,’ ‘Message In A Bottle’ e molte altri classici del suo repertorio.