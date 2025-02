SOPHIE ELLIS-BEXTOR: la regina del dancefloor in concerto il 22 settembre a Milano

La regina del dancefloor Sophie Ellis-Bextor arriva in Italia con un unico appuntamento lunedì 22 settembre 2025 al Fabrique di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/412DfAb

Con un’impressionante carriera musicale che dura da oltre 25 anni, Sophie ha ottenuto cinque album da top 10 e otto singoli da top 10. Con successi come “Murder on the Dancefloor”, “Take Me Home”, “Get Over You”, “Heartbreak (Make Me a Dancer)” e molti altri, “.

Dopo essere stata utilizzata nell’epica scena finale del film di Emerald Fennell “Saltburn”, l’amata hit di Sophie del 2001 “Murder on the Dancefloor” ha vissuto un’enorme rinascita, raggiungendo la posizione numero 2 nella UK Singles Chart e la posizione numero 58 nella Billboard Top 100, con la canzone che ha raggiunto oltre 11 miliardi di streaming globali attraverso tutte le piattaforme di streaming e social.

Di recente Sophie ha tenuto tour da headliner che hanno registrato il tutto esaurito in Europa e negli Stati Uniti, ha supportato Nile Rodgers e ha partecipato a festival in tutto il mondo, esibendosi anche con Peggy Gou durante il suo set a Glastonbury, dopo il suo set sul leggendario Pyramid Stage nel 2023, e ha accompagnato i Take That in Australia a novembre e gli Human League nel Regno Unito a dicembre.

Il 25 ottobre 2024 è uscito il nuovo magico e glorioso inno disco-pop “Freedom of the Night”. Singolo energico, divertente e orecchiabile che vede Sophie entrare in una nuova era con un ritorno al suo iconico e apprezzato sound disco-pop. Il brano vede Sophie tornare a lavorare insieme a Biff Stannard (Kylie, JADE) e Shura e collaborare con Chris Greatti (Willow Smith, The Dare) e David Wrench (Jamie XX, Hot Chip).

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 20 febbraio. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 21 febbraio.

