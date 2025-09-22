Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

SOPHIE ELLIS-BEXTOR + Onesolo: le foto e la scaletta del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Eleganza e ritmo: Sophie Ellis-Bextor conquista Milano.

Published

Sophie Ellis-Bextor in concerto al Santeria Toscana 31 Milano foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

foto di Giorgia De Dato

Lunedì 22 settembre la Santeria Toscana 31 ha ospitato l’unica data italiana del tour Perimenopop di Sophie Ellis-Bextor, accompagnata in apertura da un dj set curato da Onesolo.

Con una carriera che supera i venticinque anni, Sophie ha portato sul palco i suoi successi storici come Murder on the Dancefloor, Take Me Home, Get Over You e Heartbreak (Make Me a Dancer), accanto ai pezzi freschi del nuovo album Perimenopop. L’atmosfera nel locale era vibrante ma non opprimente: la Santeria era ben piena, con l’energia che si mescolava al calore del pubblico e alle luci studiate per valorizzare ogni cambio di ritmo. Sophie si è dimostrata al solito padrona del palco: elegante, frizzante, capace di far ballare ma anche di far sorridere e emozionare.

Una serata che ha ribadito perché Sophie Ellis-Bextor resta una figura fondamentale del pop-disco: un ponte tra passato e presente, tra hit che hanno segnato le nostre playlist e nuove tracce pronte a farsi ascoltare.

Clicca qui per vedere le foto di Sophie Ellis-Bextor in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Sophie Ellis-Bextor

SOPHIE ELLIS-BEXTOR – La scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano

  1. Rentless Love
  2. Take Me Home
  3. Stay On Me
  4. Hypnotized
  5. Time
  6. Hearing In Colour
  7. Ready For Your Love
  8. Get Over You
  9. Freedom Of The Night
  10. Not Giving Up On Love
  11. Crying At The Discotheque
  12. Layers
  13. Heartbreak (Make Me A Dancer)
  14. Murder On The Dancefloor
  15. Bittersweet

In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Reportage Live

TAMINO a Milano, un tour che è un rituale (di prova)

Nel live dell’artista belga-egiziano di questo sabato all’Alcatraz di Milano, unica data italiana del tour di Every Dawn's a Mountain, Tamino ci regala la...

20 ore ago

Musica

Il RISORGIMENTO di MILLE e una di noi

Articolo di Marzia Picciano Doveva arrivare ancora, una come lei. Non l’ho detto io, ma Rachele Bastreghi dei Baustelle questo martedì 16 settembre a...

3 giorni ago

Reportage Live

NADA SURF + The Cle Elum + Lowinsky: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Milano

Tra affetto di lunga data e nuova energia, i Nada Surf conquistano il Legend Club con una serata intensa e senza tempo.

5 giorni ago

Reportage Live

SAINT MOTEL + Natalie Shay: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Saint Motel in concerto al Circolo Magnolia di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura Natalie Shay.

6 giorni ago