SOPHIE ELLIS-BEXTOR + Onesolo: le foto e la scaletta del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

foto di Giorgia De Dato
Lunedì 22 settembre la Santeria Toscana 31 ha ospitato l’unica data italiana del tour Perimenopop di Sophie Ellis-Bextor, accompagnata in apertura da un dj set curato da Onesolo.
Con una carriera che supera i venticinque anni, Sophie ha portato sul palco i suoi successi storici come Murder on the Dancefloor, Take Me Home, Get Over You e Heartbreak (Make Me a Dancer), accanto ai pezzi freschi del nuovo album Perimenopop. L’atmosfera nel locale era vibrante ma non opprimente: la Santeria era ben piena, con l’energia che si mescolava al calore del pubblico e alle luci studiate per valorizzare ogni cambio di ritmo. Sophie si è dimostrata al solito padrona del palco: elegante, frizzante, capace di far ballare ma anche di far sorridere e emozionare.
Una serata che ha ribadito perché Sophie Ellis-Bextor resta una figura fondamentale del pop-disco: un ponte tra passato e presente, tra hit che hanno segnato le nostre playlist e nuove tracce pronte a farsi ascoltare.
SOPHIE ELLIS-BEXTOR – La scaletta del concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano
- Rentless Love
- Take Me Home
- Stay On Me
- Hypnotized
- Time
- Hearing In Colour
- Ready For Your Love
- Get Over You
- Freedom Of The Night
- Not Giving Up On Love
- Crying At The Discotheque
- Layers
- Heartbreak (Make Me A Dancer)
- Murder On The Dancefloor
- Bittersweet