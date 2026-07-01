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SLEEPING WITH SIRENS in concerto il 21 febbraio 2027 a Milano

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Gli SLEEPING WITH SIRENS annunciano “An Ending In Itself Tour”, nuova serie di date a supporto dell’omonimo album in uscita tra pochi giorni.

La band alternative/post-hardcore americana si esibirà in concerto anche in Italia per un’unica data che si terrà domenica 21 febbraio 2027 all’Alcatraz di Milano.
Prima di loro saliranno sul palco anche Arm’s Length e Like Roses.

SLEEPING WITH SIRENS

An Ending In Itself Tour

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4bkSES6

+ Arm’s Length
+ Like Roses
domenica 21 febbraio 2027 – Milano, Alcatraz

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