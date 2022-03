SIGUR RÓS: tornano dopo 5 anni, ad Ottobre in concerto a Padova e Milano

Dopo cinque anni dallo loro ultimo live italiano, tornano il prossimo autunno i Sigur Rós per due show, il 3 ottobre 2022 a Padova alla Kioene Arena e il 4 ottobre 2022 a Milano al Mediolanum Forum. La band islandese ha annunciato le prime date di un lungo tour mondiale, il primo dopo quasi cinque anni, che partirà il prossimo aprile dal Messico per poi arrivare anche in Europa iniziando dal Portogallo.

3 OTTOBRE 2022 – PADOVA – KIOENE ARENA

4 OTTOBRE 2022 – MILANO – MEDIOLANUM FORUM



Compra i biglietti su TicketOne

Compra i biglietti su TicketMaster

– Anteprima My Live Nation dalle 10.00 di giovedì 17 marzo

– Vendita generale dalle 10.00 di venerdì 18 marzo

Dopo nove anni di silenzio discografico, interrotto dalla sola pubblicazione nel 2020 di “Odin’s Raven Magic“, versione orchestrale del poema islandese Hrafnagaldr Óðins, i Sigur Rós stanno scrivendo e registrando il loro nuovo album in studio e conterrà nuove canzoni e live insieme a materiali tratti dalla loro discografia lunga 25 anni. I membri fondatori dei Sigur Rós, Jónsi e Georg Holm, si sono riuniti, sia in studio che per il tour, all’ex membro Kjartan Sveinsson, il quale, dopo quasi un decennio, si era allontanato per concentrarsi su altri progetti.

I Sigur Rós sono una delle band islandesi di maggior successo di tutti i tempi. Le origini della band risalgono al 1994, quando tre adolescenti, Jónsi Birgisson, Ágúst Ævar Gunnarsson e Georg Hólm, si uniscono per formare un gruppo musicale. La scelta di chiamarsi Sigur Rós viene dettata dal fatto che nacque la nipote di Birgisson chiamata Sigurrós, un nome molto comune in Islanda che significa “Rosa Della Vittoria”.

Dopo un primo singolo, “Fljúgðu”, vengono immediatamente notati da Björk, la quale inserisce il brano in un proprio disco. I Sigur Rós rimasero confinati nel territorio islandese fino al primo album, “Von”, che vide la luce nel 1997, seguito nel 1998 da un remix, “Recycle Bin”. Nel 1999 la band pubblica “Ágætis Byrjun”, che ottiene un grande successo internazionale.

I Sigur Rós cominciano a raggiungere prestigiosi riconoscimenti anche fuori dall’Islanda e, grazie al trionfo ottenuto, fanno da spalla a gruppi come Godspeed You! Black Emperor e ai Radiohead, oltre a partecipare a numerosi festival in giro per l’Europa, ricevendo anche recensioni positive da “Entertainment Weekly” e “The Wire”, negli Stati Uniti. Alla fine del 2001, “Ágætis Byrjun” viene dichiarato Il Miglior Album Islandese Del Secolo.

Con il terzo album, “()”, chiamato anche “Svigaplatan”, i Sigur Rós danno vita a una nuova lingua, il vonlenska, tradotto in inglese “hopelandic” e in italiano “speranzese”. Le otto canzoni dell’album, senza titolo, sono cantante in questa lingua inventata e formata da sillabe senza alcun significato: ogni sillaba viene scelta sulla base della sua musicalità. Il cantante Jónsi Birgisson, ha creato il vonlenska per far sì che la lingua diventi uno strumento musicale in grado di esprimere dei concetti con i suoni.

Molti brani del gruppo islandese sono stati inseriti in colonne sonore di film, serie tv e videogiochi. Tra questi, “Vanilla Sky” di Cameron Crowe, “127 ore” di Danny Boyle, “Il Gusto Dell’amore” di Giulio Berruti, “Le Avventure Acquatiche Di Steve Zissou” di Wes Anderson, “Dragon Trainer”. I Sigur Rós hanno poi scritto per intero la colonna sonora “La Mia Vita È Uno Zoo” di Cameron Crowe. Diversi brani del gruppo islandese sono presenti nelle serie tv “The Walking Dead”, “The Vampires Diaries” e “Game of Thrones” e nei trailer dei videogiochi “The Prince of Persia”, “Assassin’s Creed IV: Black Flag”, “Dead Space”.

Parterre in piedi: € 42,00 + diritto di prevendita

Primo Settore Numerato: € 45,00 + diritto di prevendita

Secondo Settore Numerato: € 38,00 + diritto di prevendita

Parterre in piedi: € 42,00 + diritto di prevendita

Primo Settore Numerato: € 45,00 + diritto di prevendita

Secondo Settore Numerato: € 38,00 + diritto di prevendita

Terzo Settore Non Numerato: € 33,00 + diritto di prevendita

