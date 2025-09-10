SIGUR RÓS: le foto e la scaletta del concerto al Teatro degli Arcimboldi a Milano

Foto di Andrea Ripamonti

I Sigur Rós hanno incantato il pubblico del Teatro degli Arcimboldi con uno spettacolo unico e maestoso, in cui la loro musica eterea si è intrecciata con una sinfonia di 41 elementi. Un’esperienza solenne e trascendentale, capace di trasportare gli spettatori in un viaggio sospeso tra introspezione e bellezza rarefatta.

La band islandese ha proposto i brani dell’ultimo album ÁTTA – pubblicato a sorpresa nel 2023 e considerato il loro lavoro più intimo e diretto – affiancati da nuove versioni orchestrali dei loro classici.

I 20 anni di Takk…

Non sono mancati i riferimenti a Takk…, disco amatissimo che nel 2025 celebra i suoi vent’anni e che rimane una pietra miliare della loro carriera e della storia della musica contemporanea.

Con i loro suoni celestiali, l’uso evocativo della lingua islandese e del Vonlenska, i Sigur Rós trasformano ogni concerto in un rito collettivo, capace di parlare al cuore con un linguaggio universale. Un live che resta inciso nella memoria, tra suggestioni sonore e pura spiritualità.

SIGUR RÓS: la scaletta del concerto a Milano

SET 1

Blóðberg Ekki múkk Fljótavík 8 Von Andvari Starálfur Dauðalogn Varðeldur

SET 2