SIGUR RÓS: le foto e la scaletta del concerto al Teatro degli Arcimboldi a Milano

Published

Sigur Rós in concerto al Teatro degli Arcimboldi a Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

I Sigur Rós hanno incantato il pubblico del Teatro degli Arcimboldi con uno spettacolo unico e maestoso, in cui la loro musica eterea si è intrecciata con una sinfonia di 41 elementi. Un’esperienza solenne e trascendentale, capace di trasportare gli spettatori in un viaggio sospeso tra introspezione e bellezza rarefatta.

La band islandese ha proposto i brani dell’ultimo album ÁTTA – pubblicato a sorpresa nel 2023 e considerato il loro lavoro più intimo e diretto – affiancati da nuove versioni orchestrali dei loro classici.

I 20 anni di Takk…

Non sono mancati i riferimenti a Takk…, disco amatissimo che nel 2025 celebra i suoi vent’anni e che rimane una pietra miliare della loro carriera e della storia della musica contemporanea.

Con i loro suoni celestiali, l’uso evocativo della lingua islandese e del Vonlenska, i Sigur Rós trasformano ogni concerto in un rito collettivo, capace di parlare al cuore con un linguaggio universale. Un live che resta inciso nella memoria, tra suggestioni sonore e pura spiritualità.

Clicca qui per vedere le foto dei Sigur Rós a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Sigur Rós

SIGUR RÓS: la scaletta del concerto a Milano

SET 1

  1. Blóðberg
  2. Ekki múkk
  3. Fljótavík
  4. 8
  5. Von
  6. Andvari
  7. Starálfur
  8. Dauðalogn
  9. Varðeldur

SET 2

  1. Untitled #1 – Vaka
  2. Untitled #3 – Samskeyti
  3. Ylur
  4. Skel
  5. All Alright
  6. Untitled #5 – Álafoss
  7. Sé lest
  8. Hoppípolla
  9. Avalon
