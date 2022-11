SELAH SUE: la cantautrice belga in concerto il 14 Novembre a Milano

La talentuosa cantautrice belga dalla voce inconfondibile torna nel nostro paese per presentarci “Persona”, il suo ultimo album, uscito su Because Music il 25 marzo 2022, a sette anni di distanza da “Reason”, e vanta collaborazioni con i rapper TOBi, Mick Jenkins e Benjamin Epps.

Perfezionista, amante del prossimo, madre, bisognosa di compiacere ma anche di attenzioni, malinconica, autocritica: in “Persona” i diversi tratti della sua personalità combattono tra loro per stabilire un dominio attraverso le canzoni, ciascuna scritta per assecondare una di queste personalità.

In tredici anni di carriera e in più di un milione di album venduti, Selah Sue ci ha abituati a entrare in contatto con la sua parte più tormentata, quella che con questo album cerca di es plorare ed accettare, perché “ Persona ” nasce con un intento curativo proprio come una seduta di psicoterapia, come un “dialogo di voci interiori” da osservare e comprendere.

Fin dal suo album d’esordio “Selah Sue” nel 2011, che ha venduto più di un milione di copie in tutto il mondo e i cui singoli “Raggamuffin”, “Crazy Vibes” e “This World” hanno scalato le classifiche musicali europee, la pluripremiata cantautrice ha intrapreso numerose collaborazioni con artisti come Childish Gambino, Diplo, CeeLo Green, J Cole e Marcus Miller, storico collaboratore di Miles Davis, fino ad ottenere l’approvazione da parte di Prince.

Biglietti in vendita su DICE: https://link.dice.fm/l735a76227bd