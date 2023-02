ROCKIN’1000 annuncia “Humans World Tour” in concerto a Madrid e a Città del Messico

ROCKIN’1000, la band che nel 2015 ha fatto il giro del mondo grazie a un video-tributo dedicato ai Foo Fighters, presenta HUMANS WORLD TOUR 2023, il primo tour mondiale della più grande rock band al mondo, svelando i dettagli della prima data europea – sabato 3 giugno a Madrid – e dando una breve anticipazione sul concerto in programma in America Latina: sabato 22 aprile in Messico, che apre oggi le iscrizioni ai musicisti!

Ulteriori tappe del Humans World Tour verranno annunciate a breve!

Sabato 3 giugno Rockin’1000 si esibirà per la prima volta in Spagna con Rockin’1000 Madrid 2023, presentato da Ballantine’s, in collaborazione con Fever, la principale piattaforma globale per l’intrattenimento dal vivo e Sold Out, che da 25 anni produce e organizza eventi a livello internazionale. Rockin’1000, il più grande spettacolo rock pensato per gli stadi, riunirà 1000 musicisti dilettanti e professionisti per un concerto: un concerto di due ore che vede esibirsi simultaneamente 1000 elementi (suddivisi in 5 sezioni strumentali, tra batterie, chitarre, bassi, tastiere e voci) provenienti da tutto il mondo, presso l’Estadio Cívitas Metropolitano, con un repertorio di 20 brani iconici, tra i più grandi classici nazionali e internazionali del genere. Un esercito di musicisti che suoneranno in perfetta sintonia un repertorio che copre l’intera storia del rock: dai Foo Fighters ai Metallica, passando dai Rolling Stones ai White Stripes e tanti altri gruppi e artisti che hanno segnato un prima e un dopo nel mondo del rock’n’roll.

“Rendere reale il sogno di chiunque sappia cantare o suonare è da sempre la nostra missione, era così nel 2015 a Cesena, lo è ancora oggi con l’annuncio della data spagnola di un tour mondiale.” – dichiara Fabio Zaffagnini, Fondatore di Rockin’1000 e prosegue: “Per il nostro primo World Tour abbiamo scelto la parola Humans, legata ad un tema per noi prezioso. L’universo virtuale, l’intelligenza artificiale, il mondo digitale danno accesso ad orizzonti senza limiti, carichi di fascino, ma il rischio è quello di perdersi; pur facendone uso noi stessi quotidianamente, vogliamo comunque mantenerci umani, goderci il contatto fisico, l’abbraccio, l’emozione, la commozione di un’esperienza vissuta in prima persona nel mondo reale. Il concerto che porteremo in giro, coinvolgendo migliaia di musicisti da tutto il mondo, sarà appunto questo: un’esperienza potente, fisica.”