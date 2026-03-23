ROB: annuncia il suo primo tour “La mia Storia in Tour”

Dopo la vittoria a X Factor Italia 2025 e la recente esibizione alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona, rob ha annunciato il suo primo tour, “LA MIA STORIA IN TOUR”, in partenza il 1° giugno dall’ETNA COMICS – Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania, per poi proseguire il 13 giungo all’OltreModo Festival 2026 di Felizzano (AL) e il 23 luglio all’AntiFestival di Cannaiola (PG).

L’accesso al concerto all’ETNA COMICS – Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania è incluso nel biglietto di ingresso alla rassegna. Le date di Felizzano e Cannaiola sono ad accesso gratuito.

Prima di questi appuntamenti, rob debutterà ufficialmente dal vivo l’8 maggio presso Santeria Toscana 31 di Milano.

Lo scorso venerdì l’artista ha inoltre pubblicato “STUPIDA” (Warner Records Italy / Warner Music Italy), secondo singolo dopo la vittoria a X Factor 2025. Scritto da rob insieme ad Andrea Pula, con la composizione e produzione di Simone Guzzino e Blame, il brano è un pop rock ruvido e liberatorio che racconta con lucidità brutale il momento in cui ci si rende conto di stare tornando, ancora una volta, dalla persona sbagliata.