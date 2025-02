PUBLIC IMAGE LTD (PiL): la band di John Lydon a Luglio in concerto a Bari, Bologna e Genova

Tre speciali date estive per la band di John Lydon: i Public Image Ltd. saranno live sabato 19 luglio al Cinzella Festival, presso le Cave di Fantiano a Grottaglie (TA), domenica 20 al Bonsai di Bologna, al parco delle Caserme Rosse e lunedì 21 al Mojotic Festival di Genova, presso l’Arena del Mare.

19/07/2025 – Cinzella Festival, Cave di Fantiano – Grottaglie (TA)

20/07/2025 – BONSAI, Parco Caserme Rosse – Bologna

21/07/2025 – Mojotic Festival, Arena del Mare – Genova

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4grxH83

Le date dei PiL per il 2025 arrivano dopo che Lydon aveva pensato che la band potesse non andare più in tour. Il suo amico di una vita e manager, John Rambo Stevens, è mancato improvvisamente dopo l’ultimo tour dei PiL, nel dicembre 2023, poco dopo la morte della moglie di Lydon, Nora, nell’aprile dello stesso anno.

Lydon ha pensato che quella potesse essere la fine della sua attività di concerti dal vivo. Tuttavia, è stato sopraffatto dall’amore e dal sostegno dei fan quando ha intrapreso un tour di spoken word nel Regno Unito nella primavera dello scorso anno.

Lydon ha dichiarato: “Ho pensato che potesse essere la fine. Dopo aver perso Nora e Rambo, non riuscivo a vedere una via d’uscita. Mi ero già impegnato per il tour di spoken word, questa primavera, e non ho mai deluso nessuno – mantengo sempre la parola data – quindi dovevo fare quelle date”.

“Il fatto è che la gente è stata così entusiasta e mi ha chiesto di portare di nuovo in tour i PiL. Con così tante persone che me lo chiedevano, non potevo rimanere sul mio divano e non andare in tour, per quanto fosse una tentazione”.

Dopo essere stato il frontman dei Sex Pistols, John Lydon ha formato i Public Image Ltd (PiL), band seminale del post-punk. Ampiamente considerati come uno dei gruppi più innovativi di tutti i tempi, la loro musica e la loro visione gli sono valsi 5 singoli nella Top 20 britannica e 5 album nella Top 20 britannica.

Con una formazione mutevole e un sound unico – che fonde rock, dance, folk, pop e dub – Lydon ha guidato la band dall’album di debutto “First Issue” del 1978 fino a “That What Is Not” del 1992, prima di una pausa di 17 anni.

Lydon ha riattivato i PiL nel 2009 partecipando a tanti tour e pubblicando tre album acclamati dalla critica, “This is PiL” (2012), “What The World Needs Now…” (2015) e “End of World” (2023).

PUBLIC IMAGE LTD (PiL)

19/07/2025 – Cinzella Festival, Cave di Fantiano – Grottaglie (TA)

20/07/2025 – BONSAI, Parco Caserme Rosse – Bologna

21/07/2025 – Mojotic Festival, Arena del Mare – Genova

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4grxH83