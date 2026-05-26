PUBLIC IMAGE LTD: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

I Public Image Ltd. di John Lydon nel loro tour “This Is Not The Last Tour” del 2026 hanno fatto tappa in Italia ieri sera all’Alcatraz di Milano.

Il tour This Is Not The Last Tour dei PiL arriva dopo che Lydon si era arreso all’idea che la band intraprendesse nuovi tour. Il suo amico e manager di sempre, John Rambo Stevens, è mancato improvvisamente dopo l’ultimo tour dei PiL, nel dicembre 2023, poco dopo la morte della moglie di Lydon, Nora, avvenuta nell’aprile 2023.

Lydon ha pensato che quella potesse essere la fine della sua attività dal vivo. Tuttavia, è stato sopraffatto dall’amore e dal sostegno dei fan quando ha intrapreso un tour di spoken word nel Regno Unito nella primavera di quest’anno.

Lydon ha dichiarato: “Ho pensato che potesse essere la fine. Dopo aver perso Nora e Rambo, non riuscivo a vedere una via d’uscita. Mi ero già impegnato per il tour di spoken word, questa primavera, e non ho mai deluso nessuno – mantengo sempre la parola data – quindi dovevo fare quelle date”.

“Il fatto è che la gente è stata così entusiasta e mi ha chiesto di portare di nuovo in tour i PiL. Con così tante persone che me lo chiedevano e con la band che significava così tanto per loro, non potevo rimanere sul mio divano e non andare in tour, per quanto fosse una tentazione”.

Dopo essere stato il frontman dei Sex Pistols, John Lydon ha formato i Public Image Ltd (PiL), band seminale del post-punk. Ampiamente considerati come uno dei gruppi più innovativi di tutti i tempi, la loro musica e la loro visione gli sono valsi 5 singoli nella Top 20 britannica e 5 album nella Top 20 britannica.

Con una formazione mutevole e un sound unico – che fonde rock, dance, folk, pop e dub – Lydon ha guidato la band dall’album di debutto “First Issue” del 1978 fino a “That What Is Not” del 1992, prima di una pausa di 17 anni.

Lydon ha riattivato i PiL nel 2009 partecipando a tanti tour e pubblicando tre album acclamati dalla critica, “This is PiL” (2012), “What The World Needs Now…” (2015) e “End of World” (2023).

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PUBLIC IMAGE LTD: la scaletta del concerto di Milano

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