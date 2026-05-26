Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Reportage Live

PUBLIC IMAGE LTD: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

PUBLIC IMAGE LTD in concerto all’Alcatraz di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

Public Image Ltd. in concerto all'Alcatraz di Milano Maggio 2026
Public Image Ltd. in concerto all'Alcatraz di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

I Public Image Ltd. di John Lydon nel loro tour “This Is Not The Last Tour” del 2026 hanno fatto tappa in Italia ieri sera all’Alcatraz di Milano.

Il tour This Is Not The Last Tour dei PiL arriva dopo che Lydon si era arreso all’idea che la band intraprendesse nuovi tour. Il suo amico e manager di sempre, John Rambo Stevens, è mancato improvvisamente dopo l’ultimo tour dei PiL, nel dicembre 2023, poco dopo la morte della moglie di Lydon, Nora, avvenuta nell’aprile 2023.

Lydon ha pensato che quella potesse essere la fine della sua attività dal vivo. Tuttavia, è stato sopraffatto dall’amore e dal sostegno dei fan quando ha intrapreso un tour di spoken word nel Regno Unito nella primavera di quest’anno.
Lydon ha dichiarato: “Ho pensato che potesse essere la fine. Dopo aver perso Nora e Rambo, non riuscivo a vedere una via d’uscita. Mi ero già impegnato per il tour di spoken word, questa primavera, e non ho mai deluso nessuno – mantengo sempre la parola data – quindi dovevo fare quelle date”.

“Il fatto è che la gente è stata così entusiasta e mi ha chiesto di portare di nuovo in tour i PiL. Con così tante persone che me lo chiedevano e con la band che significava così tanto per loro, non potevo rimanere sul mio divano e non andare in tour, per quanto fosse una tentazione”.

Dopo essere stato il frontman dei Sex Pistols, John Lydon ha formato i Public Image Ltd (PiL), band seminale del post-punk. Ampiamente considerati come uno dei gruppi più innovativi di tutti i tempi, la loro musica e la loro visione gli sono valsi 5 singoli nella Top 20 britannica e 5 album nella Top 20 britannica.

Con una formazione mutevole e un sound unico – che fonde rock, dance, folk, pop e dub – Lydon ha guidato la band dall’album di debutto “First Issue” del 1978 fino a “That What Is Not” del 1992, prima di una pausa di 17 anni.

Lydon ha riattivato i PiL nel 2009 partecipando a tanti tour e pubblicando tre album acclamati dalla critica, “This is PiL” (2012), “What The World Needs Now…” (2015) e “End of World” (2023).

Clicca qui per vedere le foto di PUBLIC IMAGE LTD a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Public Image Ltd.

PUBLIC IMAGE LTD: la scaletta del concerto di Milano

  1. Home
  2. Know Now
  3. Hard Times
  4. This Is Not a Love Song
  5. Poptones
  6. Death Disco
  7. Corporate
  8. Flowers of Romance
  9. Warrior
  10. Shoom
  11. Open Up (Leftfield cover)

BIS

  1. Public Image
  2. Rise
  3. Annalisa / Attack / Chant
In this article:, , , , , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

The Gathering in concerto al Live Music Club di Trezzo sull'Adda Maggio 2026 The Gathering in concerto al Live Music Club di Trezzo sull'Adda Maggio 2026

Reportage Live

THE GATHERING + Lizzard: le foto e la scaletta del concerto al Live Music Club di Trezzo sull’Adda

The Gathering in concerto al Live Music Club di Trezzo sull'Adda. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

3 giorni ago

Concerti

ECCA VANDAL in concerto il 3 settembre alla Santeria Toscana di Milano

La cantautrice e performer ECCA VANDAL arriva live in Italia, per un unico appuntamento, il 3 settembre 2026 alla Santeria Toscana 31 di Milano....

5 giorni ago

Interviste

Beatles Piano Solo: Fabrizio Grecchi a Piano City Milano: quando i Beatles incontrano l’improvvisazione

Il progetto, nato da anni, torna live il 29 e 30 maggio, dopo il successo di Piano City Milano.

5 giorni ago

Reportage Live

18K al Fabrique: scioperi, moshpit e Winx

Articolo di Alessandro Canalicchio Lunedì 18 maggio 2026, giornata di sciopero generale. L’USB ferma i treni, i bus, mezza Italia e la pioggia ci...

6 giorni ago