PIOTTA: al via da Trento il “Si riparano ricordi tour”

Pubblicato il 27 marzo in digitale, CD e vinile per Warner Music – ADA, “Si riparano ricordi” è il nuovo album di Tommaso Zanello in arte Piotta, che presenterà con un tour dal vivo in partenza sabato 25 aprile da Trento.

Un disco nato dall’elaborazione di un dolore profondo: la perdita del fratello, figura centrale che attraversa tutte le tracce. La musica diventa per l’artista uno strumento di trasformazione e accettazione, per rielaborare il passato e restituirlo in modo autentico. Atmosfere classiche e arrangiamenti contemporanei, spaziano dall’acustica all’elettronica restituendo un disco che unisce la maturità del cantautorato e la freschezza del rap. Con questo lavoro Piotta conferma la sua evoluzione verso una scrittura sempre più emozionale e introspettiva.

In due ore di show Piotta porta in concerto tutti i nuovi brani come il singolo “E così te ne vai”, “Più a fondo” realizzata con Simone Cristicchi, ma anche “Siamo noi” feat. Fabrizio Bosso e “Quante notti ancora” con la partecipazione di Tormento e Frankie hi-nrg mc. Lo spettacolo, che comprende anche momenti di jam session e un sentito tributo a Primo Brown, non manca però di ricordare anche diversi estratti dalla discografia di Piotta. Molti infatti saranno anche i brani dal precedente album “’Na notte infame”, “Tu me piaci” dalla colonna sonora del film La Scuola Romana con Carlo Verdone, “7 vizi Capitale” dalla serie TV Suburra.

Se la carriera di Tommaso Zanello mescola popolarità e successi di massa con impegno sociale e una sensibilità artistica che coinvolge anche la letteratura e le arti visive, i suoi concerti sono uno spaccato di questo suo percorso. Oltre alle canzoni più recenti, sono previsti anche momenti dove l’artista proporrà hit storiche come “La Grande Onda” o “Troppo Avanti”, riarrangiate in chiave contemporanea senza perdere quello smalto che le ha fatte amare a più di una generazione. Non mancheranno inoltre incursioni nella storia dell’Hip Hop italiano, di cui Piotta è stato tra i primi protagonisti, con brani come “Ciclico” e “Un’estate ed è finito“, che completano un live capace di unire passato e presente.

Inoltre per la prima volta dal vivo, Piotta presenterà “Aldair”, il nuovo brano che farà parte della colonna sonora del documentario “Aldair. Cuore giallorosso” di Simone Godano, dedicato allo storico difensore brasiliano, dal 21 maggio nei cinema, prodotto da Grøenlandia e Sky Italia, distribuito da Nexo Studios.

Si alterneranno sul palco con Piotta: Claudio Cicchetti (batteria), Augusto Pallocca (sax, rap), Francesco Santalucia (piano, synth, cori), Francesco Fioravanti (chitarra, basso) e Emanuele Bono (piano, synth, cori), supportati dal sound engineering e dai visual di Cristiano Boffi.



25 aprile Nomi (TN) Suoni Resistenti

1° maggio Aielli (AQ) Festa del primo maggio

10 maggio Roma IPER festival 2026

24 luglio Segrate (MI) Circolo Magnolia Estivo

25 luglio Priverno (LT) Svicolando Suoni Sapori e Suggestioni a Priverno Città d’Arte

31 luglio Sanremo (IM) Rock in the Casbah

7 agosto Fosdinovo (MS) Fino al Cuore della Rivolta

21 agosto Ancona PosaPark

11 settembre Firenze Ultravox