PHOENIX: la band francese in concerto il 18 novembre a Milano

PHOENIX, il gruppo musicale pop rock francese vincitore del Grammy “Best Alternative Album” nel 2010 , tornano in Italia con un’unica data a Milano a fine anno. Lo show, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, si terrà all’Alcatraz venerdì 18 novembre 2022.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3NsOHNi

La band è nata nel 1992 nella prolifica scena musicale parigina. Nel 2000 pubblica il primo album United, che contiene tra i brani If I Ever Feel Better (tuttora uno dei brani più popolari dei Phoenix) e Funky Squaredance, che vede la nascita della collaborazione con Roman Coppola, figlio del noto Francis Ford, che ne cura il video.

Negli anni successivi pubblicano diversi album tra cui Alphabetical, It’s Never Been Like That, Wolfgang Amadeus Phoenix e Bankrupt! che porta il gruppo a consolidare ancora di più il suo stile e ad affermarsi nel panorama musicale internazionale. Nel 2017 pubblicano “Ti amo speciale”, un variety show all’italiana in pieno stile anni ‘70 in cui la band suona i brani “Ti amo”, “Goodbye Soleil” e “J Boy”che anticipa l’album “Ti amo”.