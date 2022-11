PET SHOP BOYS in concerto il 13 giugno a Roma

I Pet Shop Boys hanno annunciato oggi nuove date nel 2023 in Regno Unito e in Europa del loro tour acclamato dalla critica, “Dreamworld: The Greatest Hits Live”.

Portando il loro incredibile spettacolo in tutta Europa, le nuove date del tour 2023 prenderanno il via con uno show all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 13 giugno 2023, prima di toccare città di tutto il continente tra cui Dublino, Parigi, Helsinki e Copenaghen, concludendo a Göteborg il 9 luglio 2023.

PET SHOP BOYS

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/petshopboys23

Prevendita My Live Nation dalle 09:00 di mercoledì 30 novembre

Vendita generale dalle 09:00 di giovedì 1 dicembre

“Dreamworld: The Greatest Hits Live” è il primo greatest hits tour dei Pet Shop Boys, che ha ricevuto recensioni entusiastiche per gli spettacoli nel Regno Unito e in tutta Europa.

Annoverati fra gli artisti musicali che hanno venduto più dischi, complessivamente i Pet Shop Boys hanno venduto più di 50 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal 1985 hanno realizzato 30 album, di cui 12 in studio, da cui sono stati estratti oltre 50 singoli, piazzandone ben 39 nelle prime venti posizioni della UK Singles Chart, tra cui le quattro numero uno: West End Girls, It’s a Sin, Always on My Mind e Heart.

Le date europee del 2023 sono le seguenti:

13 giugno – Auditorium Parco della Musica, Roma, Italia

15 giugno – L’Olympia, Parigi, Francia

17 giugno – OVO Arena Wembley, Londra, Regno Unito

19 giugno – 3Arena, Dublino, Irlanda

21 giugno – P&J Live, Aberdeen, Regno Unito

23 giugno – M&S Bank Arena, Liverpool, Regno Unito

24 giugno – First Direct Arena, Leeds, Regno Unito

26 giugno – Brighton Centre, Regno Unito

1° luglio – Lanxess Arena, Colonia, Germania

4 luglio – Helsinki Ice Hall, Finlandia

7 luglio – Royal Arena, Copenaghen, Danimarca

9 luglio – Scandinavium, Göteborg, Svezia

