PALEDUSK: la band di Fukuoka in concerto il 17 Maggio 2026 a Milano

Paledusk di nuovo in Italia nel 2026! Dopo uno strabiliante tour europeo con i ONE OK ROCK la band giapponese sarà di nuovo a Milano insieme a Knosis, Greyhaven e Headwreck.

Originari di Fukuoka, sull’isola giapponese di Kyushu, i Paledusk irrompono sulla scena all’inizio del 2020 con l’EP di quattro brani Happy Talk, in cui fondono metalcore, industrial, nu-metal ed EDM in un modo che non si vedeva da tempo. Negli ultimi anni la band ha costruito legami solidissimi con la scena heavy australiana, aprendo i concerti dei compagni di etichetta Alpha Wolf e affiancando Polaris e The Amity Affliction in diversi tour in Giappone.

Tutte queste collaborazioni hanno contribuito a consolidare la reputazione dei Paledusk come la prossima grande realtà dell’heavy giapponese, ricevendo recensioni entusiaste da parte di pubblico e addetti ai lavori. La band si distingue per un suono e uno stile davvero unici e, mentre Happy Talk è ancora vivissimo nella memoria dei fan, i Paledusk assicurano che nuova musica è in arrivo prima di quanto si possa immaginare.

PALEDUSK

17 Maggio 2026 – Milano

Biglietti in vendita > https://dice.fm/partner/tickets/event/ww55yr-paledusk-milano-17th-may-legend-club-milano-tickets