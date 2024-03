NICK CAVE & The Bad Seeds in concerto il 20 Ottobre 2024 al Forum di Milano per l’unica data italiana

Nick Cave & The Bad Seeds annunciano il loro ritorno in Europa con il The Wild God Tour, 27 spettacoli sparsi per l’Europa che promettono di essere tra i più attesi del 2024. Ampiamente considerati tra i più grandi interpreti live del mondo, Nick Cave & The Bad Seeds hanno pubblicato il loro 18° album in studio, Wild God, da cui anche il nome del tour.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/49SPVga

“Non penso mai a come un disco andrà dal vivo, non mi viene mai in mente. Il processo di scrittura dei testi è troppo difficile per prendere in considerazione idee del genere. Ma quando ascolto ‘Wild God’ adesso, penso che possiamo davvero fare qualcosa di epico con queste canzoni dal vivo. Siamo davvero entusiasti di questo: il disco sembra fatto apposta per il palcoscenico”. – Nick Cave

Nick Cave & The Bad Seeds saranno accompagnati da The Murder Capital, la rock band irlandese formatasi a Dublino nel 2018 che sta conquistando la critica e il pubblico con il suo rock post-punk feroce e serrato, e suoneranno i loro nuovi pezzi insieme ai moltissimi brani del loro catalogo. Milano sarà l’unica data italiana del tour europeo e non vediamo l’ora di ascoltare dal vivo uno spettacolo incredibile con una band incredibile.

NICK CAVE & The Bad Seeds

20 Ottobre 2024 – Milano – Forum Assago (Milano)

Biglietti in vendita dalle 10 del 22 marzo 2024