MARILLION WEEKEND: a Maggio 2025 torna a Padova la due giorni di eventi all’insegna del Prog-Rock

A grande richiesta, dopo il successo della scorsa edizione, fa tappa in Italia l’evento che vede protagonisti i MARILLION: la straordinaria band che ha segnato la storia del progressive rock live al Gran Teatro Geox di Padova il 9 e 10 maggio 2025 per il Marillion Weekend, due giorni di eventi all’insegna del prog-rock made in England, con un fitto calendario di incontri.

Support band del Marillion Weekend saranno venerdì 9 maggio i No Sound – gruppo che combina in modo creativo influenze della psichedelia anni ’70, ambient anni ’80/’90, colonne sonore, alternative e post-rock – e sabato 10 maggio 2025 i Ranestrane, una delle realtà più attive del Prog Rock Italiano Contemporaneo, le cui opere sono tutte dedicate ed ispirate a grandi film d’autore (“Nosferatu il Vampiro” di W. Herzog, “Shining” e “2001 A Space Odyssey” di S. Kubrick, per citarne alcuni).

Il Marillion Weekend è ormai un vero e proprio brand esportato in tutto il mondo: in Canada, in Cile, in Olanda, in Polonia, in Svezia, in Portogallo, in Gran Bretagna, solo per citare alcuni dei Paesi in cui si è posizionato ed è ormai noto il marchio.

Protagonista assoluta la più grande band della seconda generazione del Prog-Rock, che incontrerà i fan provenienti da ogni parte del mondo. Due show inediti, che hanno la particolarità di essere due spettacoli diversi, con setlist completamente differenti. Lo scorso anno gli appassionati dei Marillion hanno assistito a un evento storico, attesissimo in Italia.

Con oltre 40 anni di onorata carriera alle spalle e 30 milioni di album venduti in tutto il mondo e una fan base appassionata, i Marillion, capitanati da Steve Hogarth, negli anni hanno saputo mantenere il ruolo di leader nel panorama del Prog internazionale, forti dei loro straordinari successi senza tempo, dei concerti in tutto il mondo. Dopo 6 anni dall’ultimo progetto discografico, quest’anno i Marillion hanno pubblicato An Hour Before It’s Dark, ultimo album capolavoro di inediti della band, che ribadisce il periodo di gloria che stanno vivendo e la loro volontà, nonché necessità, di mantenersi autentici e fedeli alla loro musica, tagliente, raffinata, senza sentire il peso dello scorrere del tempo.

Biglietti > https://tidd.ly/3TPdZul

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/xkVAWO

Prezzi biglietti (comprensivi degli ingressi per i due giorni di eventi)

Poltronissima: € 130.00

Platea numerata: € 95.00

Poltrona 1 livello numerata: € 70.00

Poltrona 2 livello numerata: € 55.00