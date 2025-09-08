LUCIO CORSI annuncia per il 2026 un Tour Europeo nei club e un Tour nei palazzetti di Milano, Firenze e Roma

Si è concluso ieri all’Ippodromo Snai San Siro di Milano il tour estivo di grande successo di Lucio Corsi, che annuncia ora nuovi appuntamenti per il 2026, prodotti da Magellano Concerti: “Tour Europeo 2026” nei club delle principali città europee, in partenza il 24 gennaio 2026.
In Italia sarà il momento di una nuova prima volta con “Lucio Corsi – Palasport 2026”, un tour nei palazzetti italiani: il 27 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 5 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e l’11 dicembre all’Unipol Forum di Milano.
Biglietti > https://tidd.ly/4mQ5go3
Questi due nuovi importanti tasselli nel suo percorso arrivano dopo la recente vittoria di due Targhe Tenco nelle categorie “Miglior canzone” e “Migliore album in assoluto” con il singolo e il disco “Volevo essere un duro”.
Cantautore toscano, Lucio riesce a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima. Ha debuttato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Volevo essere un duro”, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica “Mia Martini”, entrando nel cuore del pubblico, per poi rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, ottenendo il quinto posto. Il singolo è stato primo tra i brani indipendenti più suonati dalle radio per 10 settimane (Earone) ed è oggi certificato disco di platino.
TOUR EUROPEO 2026
24 GENNAIO 2026 – LUGANO – PADIGLIONE CONZA
01 FEBBRAIO 2026 – ZURIGO – VOLKSHAUS
03 FEBBRAIO 2026 – VIENNA – SIMMCITY
05 FEBBRAIO 2026 – PRAGA – MEET FACTORY
06 FEBBRAIO 2026 – VARSAVIA – PROXIMA
07 FEBBRAIO 2026 – BERLINO – HEIMATHAFEN NEUKOLLN
09 FEBBRAIO 2026 – BRUXELLES – LA MADELEINE
10 FEBBRAIO 2026 – LONDRA – O₂ SHEPHERD’S BUSH EMPIRE
11 FEBBRAIO 2026 – LUSSEMBURGO – DEN ATELIER
13 FEBBRAIO 2026 – AMSTERDAM – Q – FACTORY
15 FEBBRAIO 2026 – PARIGI – ELYSEE MONTMARTRE
LUCIO CORSI – PALASPORT 2026
27 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE, NELSON MANDELA FORUM
05 DICEMBRE 2026 – ROMA, PALAZZO DELLO SPORT
11 DICEMBRE 2026 – MILANO, UNIPOL FORUM
