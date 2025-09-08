Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

LUCIO CORSI annuncia per il 2026 un Tour Europeo nei club e un Tour nei palazzetti di Milano, Firenze e Roma

Published

Lucio Corsi in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it
Lucio Corsi in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Si è concluso ieri all’Ippodromo Snai San Siro di Milano il tour estivo di grande successo di Lucio Corsi, che annuncia ora nuovi appuntamenti per il 2026, prodotti da Magellano Concerti: “Tour Europeo 2026” nei club delle principali città europee, in partenza il 24 gennaio 2026.

In Italia sarà il momento di una nuova prima volta con “Lucio Corsi – Palasport 2026”, un tour nei palazzetti italiani: il 27 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 5 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e l’11 dicembre all’Unipol Forum di Milano

Biglietti > https://tidd.ly/4mQ5go3

Questi due nuovi importanti tasselli nel suo percorso arrivano dopo la recente vittoria di due Targhe Tenco nelle categorie “Miglior canzone” e “Migliore album in assoluto” con il singolo e il disco “Volevo essere un duro”.

Cantautore toscano, Lucio riesce a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima. Ha debuttato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Volevo essere un duro”, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica “Mia Martini”, entrando nel cuore del pubblico, per poi rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, ottenendo il quinto posto. Il singolo è stato primo tra i brani indipendenti più suonati dalle radio per 10 settimane (Earone) ed è oggi certificato disco di platino.

TOUR EUROPEO 2026

24 GENNAIO 2026 – LUGANO – PADIGLIONE CONZA
 01 FEBBRAIO 2026 – ZURIGO – VOLKSHAUS
 03 FEBBRAIO 2026 – VIENNA – SIMMCITY
 05 FEBBRAIO 2026 – PRAGA – MEET FACTORY 
 06 FEBBRAIO 2026 – VARSAVIA – PROXIMA
 07 FEBBRAIO 2026 – BERLINO – HEIMATHAFEN NEUKOLLN
 09 FEBBRAIO 2026 – BRUXELLES – LA MADELEINE
 10 FEBBRAIO 2026 – LONDRA – O₂ SHEPHERD’S BUSH EMPIRE
11 FEBBRAIO 2026 – LUSSEMBURGO – DEN ATELIER
 13 FEBBRAIO 2026 – AMSTERDAM – Q – FACTORY
 15 FEBBRAIO 2026 – PARIGI – ELYSEE MONTMARTRE

LUCIO CORSI – PALASPORT 2026

27 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE, NELSON MANDELA FORUM
05 DICEMBRE 2026 – ROMA, PALAZZO DELLO SPORT 
11 DICEMBRE 2026 – MILANO, UNIPOL FORUM

Biglietti > https://tidd.ly/4mQ5go3

In this article:,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Lucio Corsi in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano Lucio Corsi in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano

Reportage Live

LUCIO CORSI: le foto e la scaletta del concerto all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano

Lucio Corsi in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano

16 ore ago

Festival

MANTOVA Summer Festival 2025: dal 27 agosto con Willie Peyote, Lucio Corsi, Diodato, Cristiano De André, Tony Hadley e…

Manca poco al ritorno del MANTOVA SUMMER FESTIVAL, la grande kermesse di musica e spettacoli dal vivo, organizzata da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova,...

26/08/2025
MIND Festival 2025 MIND Festival 2025

Reportage Live

MIND Festival 2025 tra pioggia, esordi e grandi nomi. Migliaia di persone per il festival di Montecosaro

Non è bastato il maltempo a fermare l’ondata di entusiasmo che ha travolto Montecosaro: l’edizione 2025 del MIND Festival ha richiamato oltre 20.000 spettatori...

29/07/2025

Festival

ACIELOAPERTO 2025: al via la XIII edizione, questa settimana MEUTE, WOLFMOTHER e DIRTY HONEY

L'attesa è finita, questa settimana darà il via alla XIII edizione del festival romagnolo.

08/07/2025