LUCIO CORSI: le foto e la scaletta del concerto all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano

Si è concluso ieri all’Ippodromo Snai San Siro di Milano il tour estivo di grande successo di Lucio Corsi, che annuncia ora nuovi appuntamenti per il 2026, prodotti da Magellano Concerti: “Tour Europeo 2026” nei club delle principali città europee, in partenza il 24 gennaio 2026 e “Lucio Corsi – Palasport 2026” nei palazzetti italiani, con tappe a Firenze, Roma e Milano, dal 27 novembre 2026.

Questa ultima tappa a Milano segna la fine di un lungo tour – sempre prodotto da Magellano Concerti – che da giugno a settembre ha visto l’artista calcare i palchi dei principali festival italiani percorrendo l’intera penisola, per un totale di 28 appuntamenti live che hanno riscontrato grande successo di pubblico e critica.

In occasione dell’ultima e speciale data all’Ippodromo di Milano, la scenografia è stata ampliata, con nuovi imponenti amplificatori a fare da protagonisti, e la band si è esibita in formazione allargata.

Ai musicisti che hanno accompagnato Lucio in tutti gli show, Iacopo Nieri (pianista, cori), Giulio Grillo (tastiere, cori), Filippo Scandroglio (chitarra), Marco Ronconi (batteria), Filippo Caretti (basso, cori) e Carlo Maria Toller (polistrumentista, cori), si sono aggiunti 2 coriste (Hiroko Hacci e Caterina Yuka Sforza), una sezione di 4 fiati (Gregorio Cappelli, Enrico Gabrielli, Paolo Malacarne e Francesco Bucci) e un percussionista (Alex Pacho Rossi). Sul palco anche Tommaso Ottomano, fratello artistico, regista e co-autore, e il suo ormai iconico fotografo Francis Delacroix.

Chi è Lucio Corsi?

Lucio Corsi, classe 1993, è un cantautore originario di Vetulonia, in provincia di Grosseto. Tra le personalità più originali della sua generazione, fonde il cantautorato italiano con elementi di folk pop, rock progressivo e glam rock, creando uno stile personale, surreale e profondamente visivo.

Appassionato di musica fin da bambino, inizia a comporre e suonare nel 2011. Dopo le prime esperienze live in Toscana, pubblica Vetulonia Dakar (2014) e Altalena Boy (2015), progetti che confluiscono nel suo primo album ufficiale Altalena Boy/Vetulonia Dakar.

Nel 2017 esce Bestiario Musicale, un concept album favolistico, seguito nel 2020 da Cosa faremo da grandi?, prodotto da Francesco Bianconi per Sugar Music, acclamato dalla critica per il suo immaginario onirico e le sonorità orchestrali.

Nel 2025 Lucio conquista il grande pubblico partecipando al Festival di Sanremo con il brano Volevo essere un duro, classificandosi secondo, e rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest, dove ottiene un eccellente quinto posto.

Con il suo stile iconico e narrativo, Corsi è oggi una figura di culto nella scena indipendente italiana, capace di coniugare musica, arte visiva e racconto poetico in un’esperienza live immersiva e fuori dagli schemi.

LUCIO CORSI: la scaletta del concerto a Milano