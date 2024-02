LOREENA McKENNITT: a Luglio in concerto a Bard (AO), Pratolino (FI), Roma, Udine e Merano (BZ)

Siamo felici di annunciare una nuova serie di appuntamenti estivi per Loreena McKennitt, che tornerà in Italia dopo i concerti dedicati a The Visit – mercoledì 20 marzo 2024 al Gran Teatro Morato di Brescia e giovedì 21 marzo al Gran Teatro Geox di Padova – per cinque tappe che celebrano il trentesimo anniversario dell’uscita di The Mask and Mirror.

LOREENA McKENNITT – Estate 2024

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3P4Da8P

Sabato 20 Luglio 2024 – Bard (Ao), Forte di Bard

Domenica 21 Luglio 2024 – Pratolino (FI), MusArt Festival / Parco Mediceo di Pratolino

Lunedì 22 Luglio 2024 – Roma, Rock in Roma / Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Mercoledì 24 Luglio 2024 – Udine, Castello

Giovedì 25 Luglio 2024 – Merano (BZ), World Music Festival / Giardini di Castel Trauttmansdorff

Pubblicato nel 1994, The Mask and Mirror è stato definito “senza tempo e trascendente” e lodato per la sua contaminazione interculturale di influenze celtiche, spagnole e marocchine, ed è senza dubbio uno dei lavori più amati della McKennitt che ne parla così: «Questo album è stato per me un pellegrinaggio storico e musicale e sono entusiasta di riportarlo in scena durante il tour estivo in Europa. Questo è un anniversario fondamentale nella mia carriera e non vedo l’ora di festeggiarlo.»

Nel comporlo, Loreena afferma di aver seguito diverse ispirazioni e aver preso in considerazione alcune domande che risuonano nella storia: «Chi era Dio? Cosa sono religione e spiritualità? Cos’è stato rivelato e cosa nascosto, cos’era la maschera e cos’era lo specchio?»