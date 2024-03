LOREENA McKENNITT: le foto del concerto al Gran Teatro Morato

Foto di Luna La Chimia

“The Visit Revisited” – Il Nuovo Tour nei Teatri Italiani

Loreena McKennitt, cantautrice e polistrumentista canadese famosa per aver portato in auge la musica folk dal sapore celtico, è tornata in Italia con il suo nuovo tour, “The Visited Revisited” dopo molti anni di assenza dai palchi europei.

Questo tour è l’occasione con cui Loreena celebra il suo disco di maggior successo, quello che le ha fatto ottenere popolarità a livello internazionale pubblicato nel 1992: “The Visit”.

In Italia sono stati previsti due appuntamenti e la sua prima esibizione si è tenuta ieri sera al Gran Teatro Morato di Brescia.

La scenografia è ormai quella a cui la McKennitt ci ha abituato negli anni: tutti gli strumenti sul palco e sullo sfondo i cinque candelabri perennemente accesi per dare quel tocco di intimità a cui l’artista tiene moltissimo.

Dopo il primo brano di apertura, Loreena ha voluto subito parlare col suo pubblico, raccontando del tempo trascorso nella sua fattoria, in questi anni turbolenti di assenza dalle scene, e di quanto non vedesse l’ora di tornare a esibirsi in giro per il mondo per poter rivedere i volti familiari che tanto le sono mancati.

Nel corso dello show, la cantante si è presa spesso dei momenti per dialogare con gli spettatori, raccontandosi attraverso l’introduzione dei brani più celebri del suo repertorio.

Il concerto si è composto di due set: il primo è stato dedicato alle canzoni più famose dell’artista, come l’immancabile “The Bonny Swans”; il secondo è stato interamente dedicato ai brani che compongono “The Visit”, dove la voce eterea della McKennitt si è innestata su arrangiamenti eterei, in cui hanno primeggiato strumenti come violino, violoncello, bodhran, tabla, e arpa.

I testi privilegiati dalla cantautrice sono sempre quelli che mescolano poetica metafisica, antichi miti popolari e misticismo medievale con un eclettico mix di pop, folk e world music di ispirazione celtica.

Questa è stata la formula che ha fatto vendere a Loreena McKennitt oltre 14 milioni di album in tutto il mondo nel corso di una carriere che dura ormai da quasi quarant’anni.

Arrivederci alla Prossima Estate con un nuovo Tour

Prima dell’ultimo brano a chiusura dello spettacolo, Loreena ha dato la buonanotte al pubblico presente in sala invitandolo al tour completamente rinnovato con cui tornerà nuovamente in Italia la prossima estate e col quale celebrerà, invece, l’album “The Mask And The Mirror”, che sarà suonato per intero insieme ad alcuni brani che non sono previsti in questo “The Visit Revisited”.

LOREENA McKENNITT – Le prossime date del Tour in Italia



21 Marzo – Gran Teatro Geox (Padova)

20 Luglio – Forte di Bard (Bard)

21 Luglio – Parco Mediceo (Pratolino)

22 Luglio – Auditorium Parco della Musica (Roma)

24 Luglio – Piazzale Castello (Udine)

25 Luglio – Die Gaerten von Schloss Trauttmansdorff (Merano)