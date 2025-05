LINKIN PARK in concerto il 26 giugno 2026 a Firenze per l’unica data italiana

I Linkin Park arrivano in Italia con un unico grande evento venerdì 26 giugno alla Visarno Arena di Firenze.

Lo show dei Linkin Park a Firenze sarà l’unico concerto in Italia del 2026, a distanza di un anno dall’unica data italiana del 2025 ad I-Days Milano il 24 giugno, che ha registrato il sold out in tempi record.

Biglietti in vendita

su Ticketone > https://tidd.ly/3FxOhXi

su Vivaticket > https://tidd.ly/3SrPRwI

o su > https://ticketmasteritalia.46uy.net/jeDN95

Il tanto atteso ritorno della band è iniziato con il nuovo album “From Zero”, uscito il 15 novembre 2024. La versione deluxe dell’album, contenente tre brani inediti e cinque dal vivo, ha riportato l’album al #1 in Germania e in classifica in tutto il mondo. Anche in Italia è rientrato in TOP20.

La band ha notevolmente esteso e ampliato il disco originale che ha conquistato le classifiche con tre brani nuovi, tra cui l’ultimo “Let You Fade”.

“Up From The Bottom” ha dato il via a questo capitolo deluxe. Entrata nella Top 5 delle radio alternative e rock, ha raccolto 42 milioni di stream su Spotify e 22 milioni di visualizzazioni su YouTube per il video musicale.

Dopo gli indimenticabili show in ogni parte del mondo, dal Messico a Tokyo, Jakarta e oltre, il From Zero World Tour, prodotto da Live Nation, è attualmente in corso negli Stati Uniti. Il prossimo appuntamento è con i LINKIN PARK, che saranno headliner e infiammeranno il Kick Off Show della finale di UEFA Champions League presentato da Pepsi® e UC3 il 31 maggio alla Munich Football Arena. Da lì, il tour continuerà con il tutto esaurito allo stadio di Wembley a Londra, allo Stade de France a Parigi e al TD Garden di Boston, dove è stata aggiunta una seconda data il 31 luglio a causa della grande richiesta. Questo enorme viaggio globale li porterà fino alla fine dell’anno, concludendosi l’11 novembre a Brasilia, in Brasile. Gli ospiti speciali Spiritbox, AFI, Architects, Grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA e PVRIS si uniranno a loro in alcune date.

Gli spettacoli continuano a ricevere consensi. City Beat Cincinnati ha raccontato il set da headliner della band davanti a 100.000 fan al Sonic Temple di Columbus, OH, che ha registrato il tutto esaurito. Substream Magazine ha commentato così: “La reazione dei fan alla nuova formazione e al ritorno è stata più che accettabile. L’hanno adorata! È stato come se la band non avesse saltato un colpo. Anche se Chester è mancato, i fan sembravano abbracciare Emily Armstrong e alcuni ritengono che questa sia stata la migliore performance dell’intero festival”. Il News & Observer ha elogiato lo show di Raleigh, scrivendo: “La Armstrong ha usato la sua voce e la sua dinamica presenza sul palco, compresi i suoi growl, urla perforanti… per incorporarsi nella forza trainante della band nel suo complesso”.

Linkin Park – From Zero

FROM ZERO, vincitore del premio “Album rock dell’anno” agli iHeartRadio Music Awards di quest’anno, ha sfornato una serie di successi dal suo debutto nel 2024. “The Emptiness Machine” è diventata “la più grande canzone rock del 2024” e ha trascorso 15 settimane al primo posto della Rock & Alternative Airplay Chart di Billboard. L’inno successivo, “Heavy Is The Crown”, ne ha seguito le orme raggiungendo il primo posto nella stessa classifica. FROM ZERO si è piazzato al primo posto nelle classifiche di 14 paesi. Negli Stati Uniti, l’album ha esordito al n. 2 della Billboard 200 e al n. 1 di sei classifiche Billboard: Top Rock & Alternative Albums, Top Rock Albums, Top Alternative Albums, Top Hard Rock Albums, Vinyl Albums e Indie Store Album Sales. Inoltre, il disco ha riscosso ampi consensi da parte di riviste come VULTURE, The Guardian, KERRANG!, NME, Associated Press, USA Today e altre ancora. Come riportato da Billboard, i LINKIN PARK sono stati l’unico gruppo rock a superare i 2 miliardi di stream annuali nel 2024.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 9.00 di mercoledì 4 giugno. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 9.00 di venerdì 6 giugno.