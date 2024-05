LINDSEY STIRLING: una data al Teatro Arcimboldi di Milano a fine ottobre

LINDSEY STIRLING annuncia oggi THE DUALITY TOUR, nuova serie di date che vedranno la star americana esibirsi in tutta Europa dal prossimo ottobre.

Previsto anche un appuntamento in Italia che si terrà il prossimo 28 ottobre 2024 al Teatro Arcimboldi di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3yqS98K

La pluripremiata violinista e ballerina ha accumulato un seguito online di 27 milioni di persone e porterà in tournée il suo attesissimo album “Duality“, in uscita il 14 giugno, con 23 date da headliner in Europa, Regno Unito e Irlanda, inclusa una serata esclusiva alla Royal Albert Hall. In apertura si esibirà come special guest Nya.

Gli spettacoli di Lindsey Stirling sono accattivanti, integrano coreografie intricate, costumi straordinari (disegnati dalla stessa artista) e uniscono perfettamente tra loro musica, danza e arte visiva in un’esperienza singolare e indimenticabile.

Per ogni biglietto acquistato 1 Euro verrà devoluto all’Upside Fund di Lindsey Stirling, organizzazione che ha come scopo il sostentamento economico delle persone che hanno contratto debiti per pagare spese mediche.

Il nuovo album “Duality”, una meditazione visionaria sulla saggezza interiore, sulla forza personale e sulla natura in continua evoluzione dell’identità, comprende una dozzina di canzoni che mettono in mostra la raffinata musicalità e il dono di Lindsey Stirling di scolpire melodie profondamente espressive. A oggi sono stati già pubblicati tre singoli: “Eye of the Untold Her”, “Inner Gold” e “Evil Twin”. Relativamente al nuovo disco, l’artista dichiara: “Il mio album ‘Duality’ parla delle parti contrastanti delle nostre vite. A volte ci sentiamo in guerra con noi stessi quando vediamo il divario tra chi siamo e chi vorremmo essere. Sembra che questi conflitti possano farti a pezzi, ma in realtà affrontando le parti più oscure dentro di noi, possiamo davvero acquisire una comprensione di noi stessi e degli altri”.

LINDSEY STIRLING

THE DUALITY TOUR

+ Nya

28 ottobre 2024 – Milano, Teatro Arcimboldi

