LINDSEY STIRLING + Nya: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Arcimboldi di Milano

Foto di Luna La Chimia

Lindsey Stirling, l’eclettica violinista californiana lanciata nel 2010 dal noto programma televisivo “America’s Got Talent”, si è esibita ieri sera al Teatro Arcimboldi di Milano per l’unico spettacolo in Italia del suo nuovissimo tour.

“The Duality Tour 2024” – Il Tour Nei Teatri

Lindsey Stirling è tornata a Milano per una serata speciale dopo il sold out registrato lo scorso Giugno sempre nel capoluogo lombardo. Gli spettacoli della Stirling sono sempre accattivanti e integrano coreografie intricate, costumi straordinari (disegnati dalla stessa artista) e fonde perfettamente musica, danza e arte visiva in un’esperienza singolare e indimenticabile.

Lo spettacolo andato in scena a Milano è stato come sempre ricco di giochi di luce, cambi di costume, musicisti e ballerini in scena insieme alla Stirling che come sempre ha affascinato tutti con le sue sinuose movenze a ritmo della musica del suo violino.

La pluripremiata violinista e ballerina ha accumulato un seguito online di 27 milioni di persone e sta portando in tournée il suo attesissimo album “Duality“, uscito il 14 giugno scorso, con 23 date da headliner in Europa, Regno Unito e Irlanda, inclusa una serata esclusiva alla Royal Albert Hall.

LINDSEY STIRLING: L’Ospite Speciale Nya

Nya, la nuova voce che sta affascinando il mondo della musica, sta accompagnando Lindsey Stirling sin dallo scorso Agosto e aprirà gli spettacoli della Stirling fino allo spettacolo conclusivo alla Royal Albert Hall di Londra.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Lindsey Stirling a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

LINDSEY STIRLING: La Scaletta del Concerto di Milano

Eye Of The Untold Her

The Arena

Underground

Firefly Arley

Roundtable Rival

Elements

Evil Twin

Serenity Found

Between Twilight

Shatter Me

Kintsugi

Crystallize

Purpose

Untamed

Inner Gold

First Light

Les Fées

Survive