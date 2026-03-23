Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

KODALINE annunciano l’ultimo disco e tour, in concerto il 3 Dicembre a Milano

Published

Kodaline, tra le band irlandesi più amate e di maggior successo della scena contemporanea, annunciano nuove, attesissime date del Farewell Tour 2026, che segnerà l’ultimo viaggio live prima dell’addio alle scene.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4st6Ij3

Dopo oltre un decennio di carriera, il gruppo si prepara a salutare il pubblico con una serie di concerti speciali in tutto il mondo. Contestualmente, è in arrivo entro fine anno il quinto e ultimo album in studio: un progetto conclusivo che chiude il cerchio di un percorso straordinario, dalle strade di Dublino ai palchi internazionali.

IL MESSAGGIO DELLA BAND AI FAN:

Ciao a tutti, dopo oltre un decennio insieme abbiamo preso la difficile decisione di dire addio ai Kodaline. Sappiamo che potrebbe sorprendere, ed è un momento agrodolce anche per noi.

Quello che abbiamo condiviso con voi ha cambiato per sempre le nostre vite. Dal suonare per strada a Dublino fino ai concerti sold out e alle arene in tutto il mondo, è stato davvero un sogno diventato realtà.

Vogliamo chiudere nel migliore dei modi, quindi prima di salutarvi entreremo in studio un’ultima volta per registrare il nostro quinto e ultimo album come Kodaline.

Saremo per sempre grati per il vostro amore e supporto. È stato un viaggio che non dimenticheremo mai e speriamo che la nostra musica resti con voi anche dopo la nostra fine.

Con tutto il nostro affetto,
Steve, Vinny, Mark & Jay

Il Farewell Tour 2026 rappresenterà l’ultima occasione per vedere dal vivo i Kodaline, in un percorso che celebrerà oltre dieci anni di carriera e successi internazionali.

KODALINE

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2026 – MILANO, ALCATRAZ
Via Valtellina, 25, 20159 MI

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4st6Ij3

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Reportage Live

KODALINE: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Rossella Mele I KODALINE, il quartetto di Dublino guidato da Steven Garrigan, è arrivato in Italia per tre concerti del loro “Our Roots...

14/11/2022

Dischi

KODALINE: è uscito l’album dal vivo “Our Roots Run Deep”

Tante volte in testa alle classifiche, I Kodaline finalmente pubblicano oggi il loro atteso album dal vivo, Our Roots Run Deep, per la storica etichetta Fantasy Records. Il popolare quartetto irlandese coglie...

20/10/2022

Concerti

KODALINE a Novembre in concerto a Milano, Bologna e Roma

I KODALINE, il quartetto di Dublino guidato da Steven Garrigan, faranno tappa in Italia con il loro Our Roots Run Deep Tour. Dopo il successo del...

26/05/2022

Reportage Live

Dr. Jekyll o Mr. Hyde? KODALINE in concerto a Milano

Articolo di Matteo Pirovano | Foto di Elisa Hassert Non voglio addentrarmi nell’argomento al punto di parlare di disturbo dissociativo dell’identità ma sicuramente regna...

29/10/2018