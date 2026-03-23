KODALINE annunciano l’ultimo disco e tour, in concerto il 3 Dicembre a Milano

I Kodaline, tra le band irlandesi più amate e di maggior successo della scena contemporanea, annunciano nuove, attesissime date del Farewell Tour 2026, che segnerà l’ultimo viaggio live prima dell’addio alle scene.

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Dopo oltre un decennio di carriera, il gruppo si prepara a salutare il pubblico con una serie di concerti speciali in tutto il mondo. Contestualmente, è in arrivo entro fine anno il quinto e ultimo album in studio: un progetto conclusivo che chiude il cerchio di un percorso straordinario, dalle strade di Dublino ai palchi internazionali.

IL MESSAGGIO DELLA BAND AI FAN:

Ciao a tutti, dopo oltre un decennio insieme abbiamo preso la difficile decisione di dire addio ai Kodaline. Sappiamo che potrebbe sorprendere, ed è un momento agrodolce anche per noi.

Quello che abbiamo condiviso con voi ha cambiato per sempre le nostre vite. Dal suonare per strada a Dublino fino ai concerti sold out e alle arene in tutto il mondo, è stato davvero un sogno diventato realtà.

Vogliamo chiudere nel migliore dei modi, quindi prima di salutarvi entreremo in studio un’ultima volta per registrare il nostro quinto e ultimo album come Kodaline.

Saremo per sempre grati per il vostro amore e supporto. È stato un viaggio che non dimenticheremo mai e speriamo che la nostra musica resti con voi anche dopo la nostra fine.

Con tutto il nostro affetto,

Steve, Vinny, Mark & Jay

Il Farewell Tour 2026 rappresenterà l’ultima occasione per vedere dal vivo i Kodaline, in un percorso che celebrerà oltre dieci anni di carriera e successi internazionali.

KODALINE

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2026 – MILANO, ALCATRAZ

Via Valtellina, 25, 20159 MI

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