KODALINE a Novembre in concerto a Milano, Bologna e Roma

I KODALINE, il quartetto di Dublino guidato da Steven Garrigan, faranno tappa in Italia con il loro Our Roots Run Deep Tour. Dopo il successo del loro album d’esordio, “In A Perfect World” (2013), “Coming Up For Air” (2015) e “Politics of Living” (2018), la band irlandese fa ritorno con “One Day at a Time”, pubblicato a giugno 2020. All’interno le bellissime “Wherever You Are”, “Sometimes” e “Saving Grace”.

L’album di debutto della band, “In A Perfect World”, ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo, è arrivato nella Top 3 in Gran Bretagna, rimasto alla numero 1 per 9 settimane in Irlanda, loro terra d’origine, ed ha conquistato Europa e Stati Uniti.

“Coming Up for Air”, il loro secondo album pubblicato nel 2015, è diventato disco d’oro nel Regno Unito. “Politics of Living” ha raggiunto il primo posto nella Irish Albums Chart, diventando il terzo album numero uno dei Kodaline, e il quindicesimo nella UK Albums Chart.

Riguardo quest’ultimo brano dicono: “Saving Grace è una canzone su quella persona speciale nella tua vita che è lì per te. È una canzone che significa molto per tutti noi, poiché tutti facciamo affidamento su delle persone della nostra vita personale che sono lì e ci supportano attraverso gli alti e bassi della nostra carriera.”

KODALINE – Tour 2022

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 – MILANO – FABRIQUE

Via Gaudenzio Fantoli, 9 MI

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 2022 – BOLOGNA – ESTRAGON

Via Stalingrado, 83, 40128 BO

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022 – ROMA – ORION CLUB

Viale J. F. Kennedy, 52, 00043 Ciampino RM

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/kodaline22

Biglietti: 25,00 euro + d.p.