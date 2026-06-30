KNEECAP: dopo il trionfo estivo, il “Fenian Tour” raddoppia a novembre in concerto a Milano e Firenze

Dopo aver infiammato il pubblico italiano con quattro show esplosivi – con la data di Milano totalmente esaurita – i Kneecap non si fermano. Il trio di Belfast, tra le realtà più dirompenti e incendiarie della scena musicale internazionale, annuncia oggi due nuovi appuntamenti nel nostro Paese per il prossimo novembre.

La band porterà dal vivo i brani di Fenian, il nuovo album pubblicato lo scorso 24 aprile per Heavenly Recordings. I Kneecap sono pronti a travolgere nuovamente il pubblico italiano con quella potenza live e quella sfrontata carica politica che li hanno resi un fenomeno planetario.

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2026

MILANO – ALCATRAZ

Via Valtellina, 25, 20159 MI

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2026

FIRENZE – TEATRO CARTIERE CARRARA

via Fabrizio De André, Lungarno Aldo Moro, 50136 FI

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4kwXOOi

“Hanno provato a fermarci etichettandoci come ‘terroristi’, cancellando concerti e con interventi del Primo Ministro in persona. Ma siamo ancora qui. Fenian è la nostra risposta: più oscura, più sfidante, più trionfante. Un album per chi dice la verità al potere.” dichiarano i membri del trio, Mo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí.

Fenian, Prodotto da Dan Carey (Fontaines D.C., Kae Tempest, Wet Leg), segna un nuovo capitolo nella traiettoria della band ed è il loro terzo album in studio, dopo Fine Art (2024), lavoro che ha ampliato la risonanza internazionale dei Kneecap. Un disco diretto e radicale, che fonde hip-hop, elettronica e attitudine punk, alternando provocazione e lucidità. I testi affondano le radici nell’identità culturale irlandese e affrontano senza filtri temi sociali e politici, confermando il trio come una delle voci più scomode e rilevanti della loro generazione.

Il primo singolo estratto dall’album, “Liars Tale”, è un brano punk-rave incendiario che smaschera i tentativi di censura e repressione politica, guidato da riff rock anni ’80 e caotici beat rave-punk.

L’album vede anche le collaborazioni di Radie Peat, Kae Tempest e Fawzi, con tracce come Éire go Deo, Palestine (ft. Fawzi) e la title-track Fenian, veri inni da live-show che uniscono messaggi politici, satira e puro divertimento.

Negli ultimi anni il gruppo ha attirato l’attenzione internazionale anche per il proprio posizionamento politico, prendendo apertamente parola sul conflitto israelo-palestinese e sostenendo la causa palestinese attraverso dichiarazioni pubbliche, simboli e prese di posizione che hanno acceso il dibattito ben oltre l’ambito musicale. A rafforzare ulteriormente l’impatto culturale del progetto è arrivato anche il biopic omonimo vincitore di BAFTA e Sundance, accolto con entusiasmo da pubblico e critica, che ha contribuito a trasformare i Kneecap da culto underground a caso internazionale.

Il Fenian Tour accompagna l’uscita del nuovo album e segna la prima occasione per il pubblico italiano di assistere a un live dei Kneecap, con un repertorio che attraversa l’intero percorso della band, dagli esordi fino all’ultimo capitolo discografico.