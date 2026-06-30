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KNEECAP: dopo il trionfo estivo, il “Fenian Tour” raddoppia a novembre in concerto a Milano e Firenze

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Kneecap in concerto al Sequoie Music Park di Bologna, foto di Giulia Troncon
Kneecap in concerto al Sequoie Music Park di Bologna, foto di Giulia Troncon

Dopo aver infiammato il pubblico italiano con quattro show esplosivi – con la data di Milano totalmente esaurita – i Kneecap non si fermano. Il trio di Belfast, tra le realtà più dirompenti e incendiarie della scena musicale internazionale, annuncia oggi due nuovi appuntamenti nel nostro Paese per il prossimo novembre.

La band porterà dal vivo i brani di Fenian, il nuovo album pubblicato lo scorso 24 aprile per Heavenly Recordings. I Kneecap sono pronti a travolgere nuovamente il pubblico italiano con quella potenza live e quella sfrontata carica politica che li hanno resi un fenomeno planetario.

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2026
MILANO – ALCATRAZ
Via Valtellina, 25, 20159 MI

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2026
FIRENZE – TEATRO CARTIERE CARRARA
via Fabrizio De André, Lungarno Aldo Moro, 50136 FI

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4kwXOOi

“Hanno provato a fermarci etichettandoci come ‘terroristi’, cancellando concerti e con interventi del Primo Ministro in persona. Ma siamo ancora qui. Fenian è la nostra risposta: più oscura, più sfidante, più trionfante. Un album per chi dice la verità al potere.” dichiarano i membri del trio, Mo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí.

Fenian, Prodotto da Dan Carey (Fontaines D.C., Kae Tempest, Wet Leg), segna un nuovo capitolo nella traiettoria della band ed è il loro terzo album in studio, dopo Fine Art (2024), lavoro che ha ampliato la risonanza internazionale dei Kneecap. Un disco diretto e radicale, che fonde hip-hop, elettronica e attitudine punk, alternando provocazione e lucidità. I testi affondano le radici nell’identità culturale irlandese e affrontano senza filtri temi sociali e politici, confermando il trio come una delle voci più scomode e rilevanti della loro generazione.

Il primo singolo estratto dall’album, “Liars Tale”, è un brano punk-rave incendiario che smaschera i tentativi di censura e repressione politica, guidato da riff rock anni ’80 e caotici beat rave-punk.

L’album vede anche le collaborazioni di Radie Peat, Kae Tempest e Fawzi, con tracce come Éire go DeoPalestine (ft. Fawzi) e la title-track Fenian, veri inni da live-show che uniscono messaggi politici, satira e puro divertimento.

Negli ultimi anni il gruppo ha attirato l’attenzione internazionale anche per il proprio posizionamento politico, prendendo apertamente parola sul conflitto israelo-palestinese e sostenendo la causa palestinese attraverso dichiarazioni pubbliche, simboli e prese di posizione che hanno acceso il dibattito ben oltre l’ambito musicale. A rafforzare ulteriormente l’impatto culturale del progetto è arrivato anche il biopic omonimo vincitore di BAFTA e Sundance, accolto con entusiasmo da pubblico e critica, che ha contribuito a trasformare i Kneecap da culto underground a caso internazionale.

Il Fenian Tour accompagna l’uscita del nuovo album e segna la prima occasione per il pubblico italiano di assistere a un live dei Kneecap, con un repertorio che attraversa l’intero percorso della band, dagli esordi fino all’ultimo capitolo discografico.

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