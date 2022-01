JAMES MORRISON: a settembre in concerto a Prato (con Natalie Imbruglia), Udine e Milano

Oltre alla già annunciata tappa a Prato insieme a Natalie Imbruglia giovedì 1° settembre 2022, James Morrison si appresta a portare il suo primo Greatest Hits tour sui palchi di altre due città italiane: venerdì 2 settembre al Castello di Udine nell’ambito di UdinEstate 2022 e sabato 3 settembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/jamesmorrison2022

Il 2022 vedrà James Morrison finalmente in tour in Europa dopo due anni e mezzo, per la prima volta con un Greatest Hits tour. Il live unirà i suoi pezzi più famosi (You Give Me Something, Wonderful World, You Make It Real, Broken Strings e I Won’t Let You Go) a una selezione dei brani preferiti dei fan, per offrire una panoramica accurata di una carriera lunga 15 anni. James Morrison ha commentato «È trascorso fin troppo tempo dall’ultima volta che ci siamo visti e sono davvero felice di annunciare questi spettacoli speciali. Suonare dal vivo è qualcosa che mi è mancato davvero tanto nell’ultimo anno, e dato che sono passati circa quindici anni dal mio debutto, molte delle mie canzoni nel tempo si sono trasformate con nuove emozioni, significati e modi della mia band nel suonarle. Sono anche migliorato come cantante e faccio vivere i miei pezzi in un altro modo. Il mio tour Greatest Hits vuole rispecchiare tutto questo. Sono davvero ansioso di tornare in una sala per condividere con tutti i fan i miei brani migliori. Non vedo l’ora di incontrarvi di nuovo, sarà incredibile!».

JAMES MORRISON – Greatest Hits Tour

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/jamesmorrison2022

Giovedì 1 Settembre 2022 – PRATO + Natalie Imbruglia

Settembre Prato È Spettacolo / Piazza Duomo

Posto unico in piedi: € 37,00 + prev.

Tribuna numerata: € 45,00 + prev.



Venerdì 2 Settembre 2022 – UDINE

UdinEstate 2022 – Piazzale del Castello

Posto unico: € 40,00 + prev.



Sabato 3 Settembre 2022 – MILANO

Teatro Lirico Giorgio Gaber – via Larga, 16

Poltronissima: € 45,00 + prev.

Poltrona: € 40,00 + prev.

Galleria: € 35,00 + prev.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/jamesmorrison2022

Foto di Marco Arici