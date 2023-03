JAMES BAY: a Luglio in concerto a Merano, Roma, Bologna e Gardone Riviera (BS)

Cresciuto con Eric Clapton e Michel Jackson, purista del blues, James Bay ha fatto il suo ingresso sulla scena musicale con i singoli “Hold Back The River”, che conta oltre 256 milioni di views su Youtube e 559 milioni di stream su Spotify, e “Let It Go”, con oltre 394 Milioni di views su Youtube e 958 milioni di strem su Spotify, entrambi estratti dal suo album d’esordio del 2015 “Chaos And The Calm”.

Martedì 4 Luglio – MERANO (BZ) – World Music Festival

Giardini di Castel Trauttmansdorff

Mercoledì 5 Luglio – ROMA – Roma Summer Festival

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma

Giovedì 6 Luglio – BOLOGNA – Sequoie Music Park

Parco delle Caserme Rosse

Venerdì 7 Luglio – GARDONE RIVIERA (BS) – Tener-A-Mente

Anfiteatro del Vittoriale

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3IPBMDW

Registrato a Nashville, grazie all’album James Bay ha ottenuto la nomina di “International Newcomer” agli ECHO Awards, “Best New Act” e “Best Solo Artist” ai Q Awards, e la candidatura di “Best Rock Album“, “Best Rock Song” e “Best New Artist” ai Grammy Awards 2016. Nel Regno Unito, il disco si è guadagnato il titolo di “Biggest New Artist Album Release” ed è stato certificato oro negli Stati Uniti, Germania, Australia, Svizzera; platino in Canada, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia; e doppio disco di platino nel Regno Unito, vendendo quasi 3,5 milioni di album in tutto il mondo e raccogliendo 2,7 miliardi di stream in tutto il mondo.

A quattro anni di distanza James Bay è tornato con un nuovo lavoro, “Leap”, uscito l’8 luglio 2022 via EMI Records/Republic Records. “Leap” è una raccolta di canzoni sincere e ricche di speranza, dedicate alle persone a lui più vicine.

JAMES BAY

Martedì 4 Luglio – MERANO (BZ) – World Music Festival

Giardini di Castel Trauttmansdorff

Mercoledì 5 Luglio – ROMA – Roma Summer Festival

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma

Giovedì 6 Luglio – BOLOGNA – Sequoie Music Park

Parco delle Caserme Rosse

Venerdì 7 Luglio – GARDONE RIVIERA (BS) – Tener-A-Mente

Anfiteatro del Vittoriale

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3IPBMDW