GORILLAZ: in concerto il 5 Luglio 2022 all’Arena di Verona

La band virtuale guidata da Damon Albarn sceglie lo storico Anfiteatro per la sua unica data italiana. Un annuncio entusiasmante per quello che si profila già come uno dei più attesi eventi live dell’estate 2022.

Perchè la combinazione è una di quelle che farà sobbalzare tutti gli appassionati di musica: i Gorillaz, la band virtuale più famosa del mondo, all’Arena di Verona, il venue più classico e più prestigioso del nostro paese.

GORILLAZ

Martedì 5 Luglio 2022 – VERONA

Arena di Verona

UNICA DATA ITALIANA



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/gorillaz-verona

– Presale Virgin Radio dalle 10.00 del 2 Luglio 2021

– Vendita generale dalle 10.00 del 5 Luglio 2021

Succederà Martedì 5 Luglio 2022 in una serata che vedrà Damon Albarn e soci prendere il palco dell’Anfiteatro Veronese per presentare non solo i dischi del loro ultimo album Song Machine ma anche tutte le hits del loro incredibile repertorio in quella che sarà l’unica tappa italiana del loro tour.

La virtual band Gorillaz è formata dal cantante 2D, dal bassista Murdoc Niccals, dal chitarrista Noodle e dal batterista Russel Hobbs. Creata da Damon Albarn e Jamie Hewlett si sono imposti al successo con il loro album omonimo nel 2001. Gli album successivi, Demon Days (2015), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017) e The Now Now (2018) hanno fruttato alla band Brits e Grammy Awards. Divenuti un vero e proprio fenomeno globale, i Gorillaz hanno raggiunto il successo in maniera totalmente innovativa, suonando in tutto il mondo da San Diego alla Siria e vincendo numerosi premi tra cui il prestigioso Jim Henson Creativity Honor.

GORILLAZ

Martedì 5 Luglio 2022 – VERONA

Arena di Verona

UNICA DATA ITALIANA

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/gorillaz-verona

– Presale Virgin Radio dalle 10.00 del 2 Luglio 2021

– Vendita generale dalle 10.00 del 5 Luglio 2021