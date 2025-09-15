Connect with us

GOGOL BORDELLO: ad Ottobre in concerto a Padova, Milano e Bologna con SPLIT DOGS

Gogol Bordello scalpitano per tornare a suonare dal vivo e annunciano una lunga serie di concerti il prossimo autunno, per l’Italia 3 date! 

Biglietti > ticketmasteritalia.46uy.net/gogol

I Gogol Bordello in concerto, per chi ha avuto la fortuna di vederli on stage, sono un’esperienza unica che sbalordisce anche i più disinteressati.

La loro proposta musicale è una patchanka di suoni che partono dalle melodie zigane e gitane dell’est Europa, e si miscela al punk e al rock. Il tutto è arricchito con una strumentazione complessa e fragorosa e la presenza scenica di Eugene Hutz a cui non si può rimanere indifferenti. 

In quasi 20 anni di attività hanno fatto centinaia di concerti e decine di tour in qualsiasi angolo del pianeta, collaborando anche con artisti come Goran Bregovic e Madonna; merito soprattutto della genialità di Eugene Hutz, vero leader e mattatore on stage. Questi elementi essenziali fanno dei Gogol Bordello una perfetta “macchina musicale da concerti”.

Nel 2022 passarono da Milano subito dopo l’inizio dei combattimenti nell’est europeo. La guerra in Ucraina è stata da subito una questione personale per Eugene e la band, che hanno instancabilmente solidarizzato con il popolo ucraino, collaborando con Nova UkraineArtDopomoga e mettendo insieme eventi con Patti SmithThe Hold SteadySuzanne VegaMagnetic FieldsMatisyahu e altri. Inoltre, hanno collaborato con Bernard Sumner per una cover di “Solidarity” degli Angelic Upstarts, i cui proventi vanno all’Ukranian Soldiers Recovery

Qualche mese fa è uscito il documentario di Vice “Scream of My Blood: A Gogol Bordello Story” (produttore esecutivo Liev Schreiber) che ha vinto numerosi premi in festival cinematografici come DOC LA, Tribeca Film Festival e Varsavia International Film Festival.  

Ad accompagnarli sui palchi italiani ci saranno gli Split Dogs, conosciuti per il loro sound travolgente e live esplosivi in tutto il Regno Unito, stanno conquistando un pubblico sempre più fedele grazie a performance selvagge, riff potenti e testi contagiosi sin dall’uscita del loro album di debutto omonimo nel 2023.

Per i Gogol Bordello sul finire del 2025 sarà di nuovo tempo di tour e di musica dal vivo, non rimane che aspettarli anche in Italia!

HUB MUSIC FACTORY PRESENTA:

GOGOL BORDELLO 

SPECIAL GUEST: SPLIT DOGS

Biglietti > ticketmasteritalia.46uy.net/gogol

2 OTTOBRE – HALL, PADOVA

3 OTTOBRE – LIVE CLUB, TREZZO SULL’ADDA, MILANO

4 OTTOBRE – ESTRAGON CLUB, BOLOGNA

