Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

GOGOL BORDELLO + Split Dogs: le foto del concerto all’Estragon di Bologna

Gogol Bordello + Split Dogs in concerto all’Estragon di Bologna

Published

Gogol Bordello in concerto all'Estragon di Bologna
Gogol Bordello in concerto all'Estragon di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Foto di Giulia Troncon

I Gogol Bordello in concerto, per chi ha avuto la fortuna di vederli on stage, sono un’esperienza unica che sbalordisce anche i più disinteressati. La loro proposta musicale è una patchanka di suoni che partono dalle melodie zigane e gitane dell’est Europa, e si miscela al punk e al rock. Il tutto è arricchito con una strumentazione complessa e fragorosa e la presenza scenica di Eugene Hutz a cui non si può rimanere indifferenti. In quasi 20 anni di attività hanno fatto centinaia di concerti e decine di tour in qualsiasi angolo del pianeta, collaborando anche con artisti come Goran Bregovic e Madonna; merito soprattutto della genialità di Eugene Hutz, vero leader e mattatore on stage. Questi elementi essenziali fanno dei Gogol Bordello una perfetta “macchina musicale da concerti”.

Clicca qui per vedere le foto dei Gogol Bordello a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

Gogol Bordello
In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Concerti Ottobre RockOn.it Concerti Ottobre RockOn.it

Musica

Concerti di Ottobre 2025 in Italia: tutti gli eventi da non perdere

L’autunno 2025 si apre all’insegna della musica dal vivo: ottobre sarà infatti uno dei mesi più ricchi dell’anno, con tantissimi artisti italiani e internazionali...

6 giorni ago
Tame Impala | Photo by Irie Calkins Tame Impala | Photo by Irie Calkins

Concerti

TAME IMPALA ad Aprile 2026 in concerto a Torino e Bologna per il “Deadbeat Tour”

Tame Impala, il visionario progetto musicale di Kevin Parker, annuncia il suo ritorno live a Torino e Bologna

26/09/2025

Festival

ROBOT16: “Dream On” il 27 settembre e dal 9 all’11 ottobre a Bologna

Acid Arab, Alessandro Cortini, Apparat, C’Mon Tigre, Ela Minus, Lino Capra Vaccina e Mai Mai Mai, Lorenzo Senni, Rival Consoles, Sama’ Abdulhadi sono alcuni...

26/09/2025

Concerti

GOGOL BORDELLO: ad Ottobre in concerto a Padova, Milano e Bologna con SPLIT DOGS

I Gogol Bordello scalpitano per tornare a suonare dal vivo e annunciano una lunga serie di concerti il prossimo autunno, per l’Italia 3 date!

15/09/2025