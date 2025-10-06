GOGOL BORDELLO + Split Dogs: le foto del concerto all’Estragon di Bologna

Foto di Giulia Troncon

I Gogol Bordello in concerto, per chi ha avuto la fortuna di vederli on stage, sono un’esperienza unica che sbalordisce anche i più disinteressati. La loro proposta musicale è una patchanka di suoni che partono dalle melodie zigane e gitane dell’est Europa, e si miscela al punk e al rock. Il tutto è arricchito con una strumentazione complessa e fragorosa e la presenza scenica di Eugene Hutz a cui non si può rimanere indifferenti. In quasi 20 anni di attività hanno fatto centinaia di concerti e decine di tour in qualsiasi angolo del pianeta, collaborando anche con artisti come Goran Bregovic e Madonna; merito soprattutto della genialità di Eugene Hutz, vero leader e mattatore on stage. Questi elementi essenziali fanno dei Gogol Bordello una perfetta “macchina musicale da concerti”.

