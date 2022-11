FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES in concerto il 22 Novembre a Milano

Punk rock sulla cresta di onde alt e melodic rock, i Frank Carter & The Rattlesnakes sgomentano tempeste dal 2015, emergendo ancora più taglienti dalla separazione di Carter dai Gallows pochi anni prima e affermandosi come uno dei gruppi alternativi più pressanti del momento. Una qualifica che non li ha mai abbandonati.

Rinforzati dallo sbalorditivo successo dell’ultimo album «Sticky» (che vede complice addirittura una feat di Joe Talbot degli Idles!) e pieni di voglia di tornare ad affondare palchi in tutto il mondo.

Direttamente da palchi impressionanti condivisi con artisti del calibro di Sum 41, Pup, All Time Low, Alexisonfire e Death From Above 1979, i The OBGMs sono una delle nuove promesse del punk canadese. Inizialmente nati come trio rap, gli OBGMs sono una scarica inarrestabile di cori travolgenti, percussioni da vertigini e strumentazioni peculiari, un fulmine a ciel sereno in grado di squarciare qualunque cosa.

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES + OBGMs

22 NOVEMBRE 2022 – MILANO – Magazzini Generali

Via Pietrasanta, 16, 20141 Milano

Evento FB: https://www.facebook.com/events/213856470603495/

Biglietti: https://link.dice.fm/P7034d72a4c5