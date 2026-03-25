50 anni di punk: SEX PISTOLS feat Frank Carter in concerto il 26 giugno a Milano

Pront* a un’esplosione che s’intravedrà dallo spazio? Hellfire Booking Agency annuncia i Sex Pistols feat Frank Carter!

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/41yj6SV

Squadra vincente non si cambia, ma quando a tirarsi indietro è Johnny Rotten e a tirar dritto sono Glen Matlock, Paul Cook e Steve Jones, si segue la storia con il fiato sospeso. E l’entrata del punk rocker più caustico dell’era moderna, il famigerato Frank Carter (Frank Carter & The Rattlesnakes, Gallows, Pure Love), non può che essere accolta con curiosità e adrenalina.

Guadagnatosi il ruolo d’onore inizialmente per tre incredibili sold out alla Bush Hall di Londra e successivamente per serate incredibili in tutta Europa, Frank Carter inietta un’ondata di caos incontrollabile nella miscela già storicamente infallibile dei Sex Pistols, mettendo in ginocchio le folle più scettiche grazie a una presenza scenica tarantolata e travolgente, esibizioni vocali magistrali e una sintonia esplosiva con Matlock, Cook e Jones, che nel corso di decenni di carriera han fatto di ogni palco il proprio succube.

Superflua è una presentazione iper dettagliata di una delle – se non la – band punk più importante della storia. Emersi nei primi ’70 come risposta a prog rock e produzioni pop, i Sex Pistols sconvolgono completamente lo status quo, passando dal paralizzare e indignare la società bene ad assicurarsi perfino un doppio disco di platino per l’impareggiabile «Never Mind the Bollocks», un milione di copie vendute in appena quattro anni esclusivamente nel mercato americano. Legati con personaggi illustri quali la stilista Vivienne Westwood e indetti alla Rock and Roll Hall of Fame già nel 2006, i Sex Pistols si sono accaparrati un posto fra le leggende con artigli, bottiglie rotte e testi ben oltre il provocatorio.

Per la prima volta dalla nuova line up, i Sex Pistols feat Frank Carter sbaraglieranno Milano in occasione della loro unica data nel Nord Italia, a fine giugno. Preparatevi ad assistere alla storia.

SEX PISTOLS + Frank Carter

26 GIUGNO 2026 | PARCO DELLA MUSICA, MILANO

Via Enzo Jannacci, 20054 Segrate MI

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