Z! LIVE 2025: Il festival metal che infiammerà Zamora questo giugno

Manca esattamente un mese affinché Zamora si trasformi, ancora una volta, nel tempio del metal. Dal 12, 13 e 14 giugno, la città ospiterà una nuova edizione dello Z! Live Rock Fest, e le aspettative sono altissime. Non si tratta solo di musica: è una comunità, un pellegrinaggio annuale per gli amanti del metal in tutte le sue forme.

Quest’anno, Dream Theater arriverà con il suo spettacolo epico, affiancato da leggende come Sepultura, Meshuggah, Accept, Exodus, Alestorm e Lita Ford, pronti a scatenare tutta la potenza dei loro live.

Il resto delle band che compongono il cartellone sono: Nile, Vita Imana, Noctem, Alter Lapse, Angelus Apatrida, Saurom, Vola, Lujuria, Morphium, Salduie, Injector, Nanowar of Steel, Dynazty, Ankhara e OpenSight.

Lo Z! Live non è solo una lineup potente. È ritrovare amici, scoprire nuove band, vibrare sotto lo stesso riff e sentire come un’intera città si arrende al potere della musica. Per tre giorni, Zamora batterà al ritmo del metal – e manca davvero poco per viverlo di nuovo.

Con il conto alla rovescia già iniziato, i biglietti stanno per esaurirsi. Sei pronto a tornare?

Tutte le informazioni e prevendita su: www.zliverock.com