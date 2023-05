Woodoo Fest 2023: l’ottava edizione del festival dal 20 al 23 luglio a Cassano Magnago (VA)

Dal 20 al 23 luglio torna WOODOO Fest, il festival della provincia di Varese annuncia la sua ottava edizione. Performance live e dj set, campeggio, workshop, attività all’aperto per scoprire il festival nel bosco e non solo. L’evento è prodotto dall’associazione culturale Le Officine con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago.

Il concept di questa edizione è DANCE DANCE DANCE, un mantra che accompagnerà tutti i giorni del festival facendo ballare il pubblico in ogni momento.

Annunciati i primi nomi di quest’edizione che sottolinea una forte contaminazione tra musica live e dj set, con artisti della scena italiana ed internazionale:

Belize (VA) unica data estiva

Dov’è Liana (FR) live set

Duckwrth (US) unico live in Italia

Ferrari (IT) dj set

Ivreatronic (IT) dj set

Planet Opal (IT) live set

Toy Tonics JAM (DE) dj set con Stump Valley, Sam Ruffillo e Gee Lane

Whitemary (IT) live set

Altri nomi verrano svelati nelle prossime settimane.

Il Woodoo Fest si riconferma uno dei festival più attenti per proposta artistica, un’experience immersiva che i propri utenti possono vivere per tutti i quattro giorni di festa, in una sorta di nuovo mondo. Quest’edizione trasporta il pubblico in un luogo futuristico, in cui musica e natura, luci da club e palchi nel bosco, convivono perfettamente.

Woodoo è pronto a portarvi nel bosco per ballare la musica del futuro.



L’ottava edizione di WOODOO Fest si terrà dal 20 al 23 luglio presso l’area feste di Cassano Magnago (VA) in via Primo Maggio.



Biglietti solo su DICE

Abbonamento 4 giorni: https://link.dice.fm/abb4giorni

Abbonamento 4 giorni più camping: https://link.dice.fm/abbcamping