WOODOO Fest 2024: la nona edizione dal 18 al 21 luglio a Cassano Magnago (Varese)

Dal 18 al 21 luglio torna WOODOO Fest, il festival della provincia di Varese annuncia la sua nona edizione. Performance live e dj set, campeggio, workshop, attività all’aperto per scoprire il festival nel bosco e non solo.

Biglietti solo su DICE: https://link.dice.fm/woodoofest2024

Secondo quanto viene anticipato dagli organizzatori, quest’edizione trasporterà il pubblico in un mondo parallelo, chiamato NOVA TERRA, in cui musica e natura, luci da club e palchi nel bosco, convivono perfettamente. Ogni giornata sarà caratterizzata da un tema speciale e verranno svelati nelle prossime settimane. WOODOO si riconferma dunque uno dei festival più attenti per proposta artistica, un’experience immersiva che i propri utenti possono vivere per tutti i quattro giorni di festa, in una sorta di nuovo mondo.

Ecco i primi artisti italiani e internazionali confermati:

DARGEN D’AMICO Non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo tutti per Sanremo e tutto il suo trascorso musicale da oltre 20 anni sulla scena del rap italiano. Quello che ci ha convinto a inserirlo in line up è la sua versatilità, la sua vena elettronica ma anche la sua parte più legata alla musica d’autore.

KABEAUSHÉ Una delle punte di diamante di questa edizione. Amore a primo ascolto. Artista proveniente dal Kenya, ma based in Berlin. Da quando lo abbiamo scoperto ne siamo rimasti rapiti. Incarna tre personalità iconiche: Kanye West, Michael Jackson e Fela Kuti. Per la prima volta in Italia.

YIN YIN Gruppo olandese rivelazione dell’ultimo anno dal sound freschisssimo, offrono il loro meglio live, condividendo con il pubblico un’energia senza limiti. Un suono e uno stile Sixties ma portato ai giorni nostri. Sul palco fanno ballare senza sosta, ti trasportano in un viaggio che vorresti non finisse mai.

ORACLE SISTERS Gruppo francese che sembra arrivare da un’altra epoca, con chitarre, pantaloni a zampa d’elefante e stivali. Hanno all’attivo un solo disco ma è uno di quei rari casi in cui non serve dire troppo, con questo album si sono fatti conoscere ovunque e stanno avendo una crescita continua. Suonano nei principali festival di tutto il mondo e quest’anno in Italia faranno solamente due date, una di queste sarà proprio a WOODOO.

SYSTEM OLYMPIA La prima DJ annunciata nella line up per questa edizione. Produttrice e dj italiana dalle sonorità italo disco ma molto più deep. Cassa dritta q.b. ed erotismo a non finire, il suo disco è chiamato appunto New Erotica.

THIS IS NOT Non hanno bisogno di presentazioni, da anni sono di casa al festival nel bosco. Istituzioni della club culture del nostro territorio, realizzano party itineranti con la migliore house e techno music.

Biglietti solo su DICE: https://link.dice.fm/woodoofest2024

L’evento è prodotto dall’associazione culturale Le Officine con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago.