STRATOVARIUS e DARK TRANQUILLITY: headliner del Metalitalia Festival 2025

Metalitalia.com, in collaborazione con MC² Live e Live Club, annuncia STRATOVARIUS e DARK TRANQUILLITY come headliner della dodicesima edizione del Metalitalia Festival, che si terrà Sabato 27 e Domenica 28 settembre 2025 presso il Live Club di Trezzo sull’Adda (MI).



Confermati anche Soen, Equilibrium, Iotunn per il 27 settembre e Twilight Force, Elvenking e Ancient Bards per il 28 settembre. Molte altre band saranno annunciate prossimamente.

Biglietti in vendita:

su Ticketone > https://tidd.ly/4kVHvdW

su Vivaticket > https://tidd.ly/4l92qKH



L’evento sarà preceduto da un Warm Up Party, che si svolgerà Venerdì 26 settembre presso lo storico Bloom di Mezzago, i cui dettagli verranno svelati nei prossimi mesi.

SABATO 27 SETTEMBRE 2025

A capeggiare nel cartellone della giornata di sabato troveremo i DARK TRANQUILLITY, veri pionieri del melodic death metal svedese. La band di Mikael Stanne continua a essere una delle formazioni più seguite e influenti del genere, con una carriera ultratrentennale e album che hanno lasciato un segno indelebile nella scena metal mondiale.

Confermati per la stessa giornata anche i SOEN, una delle realtà più interessanti del progressive metal contemporaneo. Fondati dall’ex batterista degli OPETH, Martin Lopez, i SOEN hanno conquistato pubblico e critica con il loro sound raffinato, emotivo e carico di pathos, capace di unire tecnica e sentimento in un’esperienza musicale unica.

Dalla Germania arrivano poi gli EQUILIBRIUM, alfieri di un potente mix di folk e melodic death metal che con il passare degli anni si è fatto più pesante e dinamico e ha reso la band assai celebre nel panorama europeo.

A completare questo primo annuncio per il sabato ci sono i chiacchieratissimi IOTUNN, realtà danese che ha già conquistato un seguito molto ampio grazie al suo approccio personale al progressive metal. Con brani che spaziano dal prog più elegante a una robusta vena melodic death metal nordica, la formazione si è rapidamente imposta come uno dei nomi più promettenti della scena internazionale.

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025

La giornata di domenica vedrà come headliner gli STRATOVARIUS, leggendaria formazione finlandese che ha scritto pagine indelebili nella storia del power metal. Con un repertorio che spazia dai classici immortali di “Episode” e “Visions” fino alle loro produzioni più recenti, la band guidata da Timo Kotipelto promette l’ennesimo show carico di energia e passione, pronto a far cantare tutto il pubblico del festival.

Nel corso della giornata si esibiranno anche i TWILIGHT FORCE, autentici paladini del symphonic power metal contemporaneo. Con il loro stile sornione e ampiamente scenografico, la band trasporterà il pubblico nel suo caratteristico immaginario fantasy, facendo leva su melodie dall’impatto immediato e una tecnica strumentale straordinaria.

Grande orgoglio italiano per questa edizione sono poi gli ELVENKING, gruppo dal sound ricco di sfumature che da venticinque anni porta avanti con fierezza la bandiera del folk/power metal più autentico.

Siamo infine entusiasti di annunciare il ritorno degli ANCIENT BARDS, da sempre una delle migliori realtà del symphonic power metal tricolore, e non solo. Con un’impronta epica e un sound orchestrale sempre molto raffinato, la band guidata dalla cantante Sara Squadrani terrà al nostro festival l’unico show del 2025.

Molti altri gruppi, show esclusivi, meet & greet gratuiti con tutti gli artisti, metal market, i dettagli della tattoo convention Metalitalia Ink e altre sorprese verranno annunciati nelle prossime settimane!

DAY 1 – Sabato 27 settembre 2025

DARK TRANQUILLITY

SOEN

Tba

Tba

EQUILIBRIUM

Tba

IOTUNN

Tba

DAY 2 – Domenica 28 settembre 2025

STRATOVARIUS

Tba

TWILIGHT FORCE

Tba

ELVENKING

ANCIENT BARDS – exclusive 2025 show

Tba

Tba

Biglietti

Giornata Singola: in prevendita 45€ + d.p. | alla cassa 60€

Abbonamento 2 giorni + warm up: in prevendita 79€ + d.p. | alla cassa 90€