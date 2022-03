SHERWOOD Festival 2022: “Il Richiamo della Foresta” dal 15 giugno al 16 Luglio a Padova

Sherwood Festival sta per tornare, e insieme a lui stanno per fare ritorno anche i grandi eventi che lo hanno sempre caratterizzato. Stessa location (Park Nord Stadio Euganeo, Padova), stessa energia, ma una nuova veste grafica e un nuovo claim: “Il Richiamo della Foresta”.



«Abbiamo bisogno più che mai di respirare insieme – afferma infatti l’organizzazione – di riprenderci il nostro tempo in uno spazio vivo, pulsante e libero. Sarà il richiamo della Foresta di Sherwood. Ascoltatelo, seguitelo, ci troverete.»



Dal 15 giugno al 16 luglio, al centro della manifestazione le persone, la cultura, lo sport, le parole e, ovviamente, la musica. È già ufficiale, infatti, la ricca line-up, pur essendoci in serbo ancora numerose sorprese. Tra gli altri, già annunciati: The Offspring; Skunk Anansie; Lagwagon; Anti Flag; Noyz Narcos; Caparezza; Gemitaiz; MadMan; Willie Peyote e Bitty McLean. A questi si sono poi aggiunti, venerdì scorso, Lo Stato Sociale e, in apertura, gli España Circo Este. Il gruppo bolognese non ha mai smesso di dimostrare l’amore e il sostegno verso la manifestazione, citandola anche sul palco di Sanremo nel 2021 e inviando diversi messaggi d’affetto durante la pandemia.

Il gruppo ha così deciso di festeggiare i dieci anni di Turisti della Democrazia, loro storico album, con un tour che farà tappa, a 10 anni dall’ultima volta, a Sherwood.

La data è quella del 17 giugno, per il primo venerdì della rassegna.

Per la serata è prevista la consueta iniziativa “1€ può bastare”, esplicativa del simbolico prezzo d’ingresso. Anche questo uno dei motivi che ha portato Lo Stato Sociale a scegliere Sherwood, come infatti da loro dichiarato: «In anni difficili da comprendere – racconta la band – abbiamo pensato che un segnale importante da dare sia riprendere alcune abitudini che hanno distinto Lo Stato Sociale, anche grazie al supporto di realtà come Sherwood: biglietti popolari, perché in fondo noi siamo la musica della mutua. E quindi, con non poca emozione, possiamo darci appuntamento il 17 giugno a Sherwood Festival»

Il richiamo della foresta è sempre più forte. Non resta che assecondarlo e seguirlo.



Info e prevendite disponibili sul sito www.sherwoodfestival.it

SHERWOOD FESTIVAL 2022 – Padova

dal 15/06 al 16/07 – Park Nord – Stadio Euganeo

16 giugno 2022 | NOYZ NARCOS

17 giugno 2022 | LO STATO SOCIALE + España Circo Este

22 giugno 2022 | THE OFFSPRING + LAGWAGON + ANTI FLAG

23 giugno 2022 | WILLIE PEYOTE

28 giugno 2022 | GEMITAIZ

30 giugno 2022 | SKUNK ANANSIE ticket > https://bit.ly/skunkanansie2022

02 luglio 2022 | CAPAREZZA ticket > https://bit.ly/caparezza2022

06 luglio 2022 | BITTY McLEAN

12 luglio 2022 | MADMAN

CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO