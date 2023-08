RITMIKA 2023: la 27esima edizione dal 6 al 9 settembre al PalaExpo di Moncalieri (Torino)

Ritmika è il festival musicale della creatività e della sperimentazione giunto alla 27esima edizione. Sul palco allestito al PalaExpo di Moncalieri, nell’ex Foro Boario, si alternano i Santi Francesi, i vincitori dell’ultima edizione di X Factor; Paola & Chiara, il duo dance più iconico e conosciuto della musica italiana; i Planet Funk, una delle band più importanti del panorama elettro-dance italiano e internazionale; Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale.

«A Moncalieri l’estate prosegue con il grande festival di Ritmika, che ospiterà in esclusiva grandi artisti del panorama musicale nazionale e non solo – dichiara Davide Guida, Assessore alle Politiche per i Giovani di Moncalieri -. L’obiettivo è creare occasioni per divertirsi e stare insieme. Quest’anno il rinnovato staff di Ritmika, vedrà coinvolti i ragazzi e le ragazze di Moncalieri nel corso dei grandi eventi estivi, sui quali la città intende continuare a scommettere. La prima serata open e gratuita di Ritmika, sarà inoltre un’occasione di festa della Città, all’insegna della musica».

L’anteprima del festival, mercoledì 6 settembre, è Ritmika Open, a ingresso gratuito, con Giovanni Ti Amo e special guest i Santi Francesi. Usciti vincitori dall’ultima edizione di X Factor, Mario Francese e Alessandro De Santis hanno pubblicato il loro Ep “In Fieri”, fatto di sei tracce, tra cui due cover – Creep e Ragazzo di Strada – e Spaccio, in featuring con i Fast Animals and Slow Kids che presentano al PalaExpo di Moncalieri.

Dopo 10 anni di stop e il successo del Festival di Sanremo 2023 con “Furore”, il duo dance più iconico e conosciuto della musica italiana torna in tour: le sorelle milanesi Paola e Chiara Iezzi salgono sul palco, giovedì 7 settembre, per ripercorrere i successi passati e svelare i grandi progetti futuri. Chiude il loro concerto Whitemary, un’artista che mescola il mood da dancefloor all’elettronica e al pop d’autore.

Venerdì 8 settembre i Planet Funk, da sempre capitani di innovazione tecnologica, sonora e di produzione, presentano i pezzi che hanno segnato la storia della musica elettronica nel nostro paese e i nuovi brani inediti, da cui è stato estratto il singolo The World’s End, che segna il primo lavoro dopo la scomparsa di Sergio della Monica, storico fondatore del gruppo. I Planet Funk tornano dopo un lungo silenzio discografico e a 20 anni dal loro primo album di successo. A chiusura di serata il dj set di The Bloody Beetroots, l’artista mascherato dell’EDM nostrana che ha collaborato con Paul McCartney, Tommy Lee, Steve Aoki.

L’ultimo appuntamento, sabato 9 settembre, è con Francesca Michielin, reduce dall’ottimo riscontro ottenuto come conduttrice di X Factor, il talent show che lanciò la sua carriera 10 anni fa, e dagli innumerevoli sold out registrati dal tour bonsoir! – Michielin10 a teatro. Francesca Michielin è una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale, cantautrice e polistrumentista, il 24 febbraio 2023 ha pubblicato il nuovo progetto discografico Cani Sciolti. Chiude il concerto e la 27esima edizione di Ritmika, Mobrici, ex frontman e compositore dei Canova. Alternandosi tra chitarra e piano e con una scaletta che spazia da canzoni più intime a brani vivaci di denuncia sociale, Mobrici, dopo due date sold out a Roma e Milano e l’uscita del secondo album da solista Gli anni di Cristo, dà vita a un set che va ben oltre la semplice esibizione musicale.

RITMIKA 2023

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/45Qrqxw

Mercoledì 6 settembre

Ritmika Open. Special guest: Santi Francesi + Giovanni Ti Amo

Ingresso gratuito

Giovedì 7 settembre

Paola & Chiara + Whitemary

Biglietti: 40 euro + ddp

Venerdì 8 settembre

Planet Funk + The Bloody Beetroots

Biglietti: 33,35 euro + ddp

Sabato 9 settembre

Francesca Michielin + Mobrici

Biglietti: 15 euro + ddp

