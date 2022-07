PORDENONE Blues & Co. Festival: la 31° edizione dal 10 al 23 luglio 2022

Nell’estate dei live la città di Pordenone si tinge di “blues”, con gli immancabili appuntamenti del Pordenone Blues & Co. Festival, giunto alla 31° edizione, in calendario dal 19 al 23 luglio 2022.

La rassegna musicale, tra le più importanti nel panorama europeo, conferma ancora una volta la grande valenza e la sua importanza sul territorio, in termini anche di affluenza turistica: una fantastica vetrina per la città e per la regione Friuli Venezia Giulia, che ogni anno mette in mostra le eccellenze nostrane e la volontà di posizionarsi come luogo in grado di accogliere lo spettacolo d’autore, i più acclamati nomi della musica blues internazionale.

19 Luglio: inaugurazione del 31° edizione del Pordenone Blues Festival con CHRISTONE “KINGFISH” INGRAM” e VINTAGE TROUBLE c/o Parco San Valentino; (evento a pagamento: € 25,00 + d.p.);

20 Luglio: JEFF BECK + JOHNNY DEPP c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 40,00 + d.p.);

22 Luglio: FANTASTIC NEGRITO, SUGAR BLUE e GRAYSON CAPPS c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 28,00 + d.p.);

23 Luglio: THE DARKNESS + THE AMAZONS + OVERLAPS c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 30,00 + d.p.);

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/pordenone2022

Giunto alla sua 31° edizione, il Pordenone Blues & Co. Festival grazie all’originalità della line-up e alla forza di sapersi costantemente rinnovare con formule differenti aprendo la strada ad altri generi musicali che derivano dal blues, è diventato uno degli eventi più rilevanti, originali e unici della scena musicale blues europea; accoglie un pubblico variegato, che abbraccia età differenti e proveniente da tutta Europa.

Ad inaugurare la stagione del festival, martedì 19 luglio, saranno il blues di CHRISTONE “KINGFISH” INGRAM e il rock dei VINTAGE TROUBLE. Attesi per il 20 luglio uno dei più grandi chitarristi di sempre, JEFF BECK, che si esibirà con l’attore statunitense JOHNNY DEPP; a presentare e ad animare la serata prima e dopo il concerto ci sarà anche il famoso DJ RINGO di Virgin Radio, che farà scatenare il pubblico con uno dei suoi famosi dj set. Il 22 luglio si esibiranno lo showman FANTASTIC NEGRITO, cantautore e chitarrista statunitense dal talento straordinario, SUGAR BLUE, il “King of Harmonica Blues” che ha rivoluzionato l’armonica come strumento nel blues e GRAYSON CAPPS con la sua band, inimitabile cantastorie dell’Alabama, figura emblematica del blues.

Una chiusura straordinaria, per un festival che si preannuncia già un successo: il 23 luglio sarà la volta del formidabile gruppo rock britannico THE DARKNESS; ci saranno anche THE AMAZONS, una delle rock band più interessanti del Regno Unito, e OVERLAPS, alternative rock band di Pordenone.

PORDENONE BLUES 2022

19 Luglio: inaugurazione del 31° edizione del Pordenone Blues Festival con CHRISTONE “KINGFISH” INGRAM” e VINTAGE TROUBLE c/o Parco San Valentino; (evento a pagamento: € 25,00 + d.p.);

20 Luglio: JEFF BECK + JOHNNY DEPP c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 40,00 + d.p.);

22 Luglio: FANTASTIC NEGRITO, SUGAR BLUE e GRAYSON CAPPS c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 28,00 + d.p.);

23 Luglio: THE DARKNESS + THE AMAZONS + OVERLAPS c/o Parco San Valentino (evento a pagamento: € 30,00 + d.p.);

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/pordenone2022